Президента Австрии поймали на нарушении комендатского часа. Он просто признал ошибку

В Вене на крытой веранде одного из городских ресторанов полиция обнаружила президента страны Александера Ван дер Беллена, который общался со своей женой и друзьями. Это произошло в 00:20, хотя работа ресторанов в городе разрешена лишь до 23:00.

«Я впервые с момента "локдауна" пошел поесть с двумя друзьями и супругой. Мы заговорились и забыли о времени. Мне действительно очень жаль. Это была ошибка», — приводит его слова издание Kronen Zeitung.

Как пояснил директор заведения Аки Нуредини, ресторан при этом ничего формально не нарушил, так как последнее блюдо Ван дер Беллену и его спутникам подали до 23:00, после чего закрылся, а глава государства и дальше общался на открытой веранде.

Несмотря на то, что сам президент ответственности за это не понесет, так как запрета находиться вне дома в стране нет, ресторану могут предъявить штраф в 30 тысяч евро, если будет установлен факт продажи напитков или еды после 23:00.

Ранее Sobesednik.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин выложил в свой Twitter фотографию со стройки, где он был без перчаток, несмотря на введенный перчаточно-масочный режим. На это обратили внимание в Сети, но его пресс-секретарь Гульнара Пенькова заявила, что стройка не является общественным местом, так что там ношение перчаток не требуется.