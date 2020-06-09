"Сказали бы, что я сумасшедший": Зеленский о своем плане заразиться коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем предложении специально заразиться коронавирусом, чтобы продемонстрировать гражданам, что болезнь опасна, но не настолько, чтобы впадать из-за неё в депрессию. Однако он отказался от этой идеи, подумав о близких.

«Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Когда был у нас момент депрессии, мы собрались. Я предложил нашим: "Давайте я заболею, сразу меня изолируем на Банковой... И проживу это нормально". Чтобы люди понимали — это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу. Но чтобы люди поняли и то, что это не чума, чтобы не было "депрессухи"», — приводит слова главы государства «Украинская правда».

По словам Зеленского, в Украине коронавирус сперва воспринимался гражданами крайне панически, а на определенном этапе «люди считали, что мы все умрем».

Тем не менее заражать президента COVID-19 все же не стали. Он объяснил это тем, что его родные и близкие сочли бы подобное недопустимым и не простили бы этого: «Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы», — согласился Зеленский.

Сейчас в Украине зарегистрировано 28 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 800 человек стали жертвами болезни.