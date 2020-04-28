Дмитрий Гордон: Зеленский остался хорошим парнем. Только глаза погрустнели

Год назад, в мае 2019-го Украина выбрала нового президента, им стал Владимир Зеленский. Первым журналистом, которому актер признался в своем желании участвовать в борьбе за высший пост, был Дмитрий Гордон. Ему и оценивать итоги года правления президента Украины Владимира Зеленского.

«Главный плюс Зеленского – что он не Порошенко»

– За Владимира Зеленского голосовали как за олицетворение своих надежд, – вспоминает журналист, политолог Дмитрий Гордон в разговоре с Sobesednik.ru. – Начну с плюсов. Главный плюс Зеленского: хорошо, что он – не Порошенко. Иначе мы опять погрязли бы во вранье, коррупции, лживом пафосе, с чем для меня лично ассоциируется режим Порошенко. Владимир Зеленский – не вор, не коррупционер, он не возглавляет системную коррупцию, как два его предшественника. Он остался демократом, он остался самим собой. Внешне, может, стал грустнее, но внутренне он такой же хороший парень, если можно так сказать о президенте.

Важный плюс – президент провел несколько обменов пленными. Встречу с Путиным я тоже ставлю ему в плюс, при этом Зеленский не сдал позиций Украины, как пугали его оппоненты.

«Минусы тоже есть. Ни одна реформа не проведена до конца»

– Недостатков тоже достаточно, – признает Гордон. – Важно было сразу же, моментально делать реформы, пользуясь массовой поддержкой, которую он получил на выборах. Но ни одна реформа не проведена до конца. Кроме того, Зеленский обещал посадки – этого не произошло, ни один коррупционер не сел.

Вообще, кадровая политика – слабое место Зеленского: мы видим на важных должностях людей никчемных, неподготовленных, и это может привести к плохим последствиям. Оба премьера – и прошлый, и нынешний, слабые. Очень плохие назначения на посты министров, губернаторов. У меня ощущение, что у Зеленского нет полноты информации и что он не терпит рядом сильных людей.

Сейчас ему досталось тяжелое испытание – эпидемия коронавируса, которая обязательно скажется на экономике. Как Зеленский его пройдет, скоро увидим.