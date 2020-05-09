"Мы непобедимы": Путин в одиночестве возложил цветы, пообещав устроить парад позже

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы, отметив, что это главный праздник страны.

«В этот день мы вспоминаем тех, кого уже нет с нами, желаем долгих лет жизни нашим ветеранам, преклоняемся перед великим поколением победителей. Они сделали для Родины столько, что это никак не измерить, ничем не оплатить», — сказал глава государства.

Путин также пояснил, что жителей страны объединяет не только общая память, но и общие «устремления»: «Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы... когда мы вместе», — пояснил президент.

Перед этим он возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у Вечного огня в Александровском саду рядом с Кремлем. Если обычно он делает это совместно с другими высокопоставленными лицами, то на этот раз он был один.

Глава государства также пообещал провести парад и акцию «Бессмертный полк» после того, как эпидемия перестанет угрожать здоровью граждан. Кроме того, он намерен принять участие в онлай-акции «Бессмертный полк» и спеть «День Победы».

Напомним, что из-за пандемии коронавируса полноценное празднование Дня Победы было отменено. Сегодня в Москве проходит только авиапарад.