Куда девать новых сахаровых и солженицыных

Российская власть подошла к опасной черте. Оппозиция едва ли не в полном составе сидит в тюрьме, мэр Москвы Сергей Собянин рассказывает какие-то страсти про захват его мэрии, накосячивший Мосгоризбирком пытается с барского плеча накормить возмущенную толпу регистрацией кандидата Митрохина, да и то не в самой вежливой форме: убеленный сединами кандидат Митрохин еще должен, аки котенок, побегать за чиновничьей веревочкой с кормом.

Оппозиция тоже у черты довольно опасной: Либертарианская партия, которая в последнее время отвечает за заявки на митинги, отказалась от предложения властей взять под акцию протеста 3 августа проспект Сахарова — то самое место, которое сама же неоднократно заявляла для предыдущих митингов, и настаивает на Лубянской площади. Гнездо чекистов вольнодумцам решили не сдавать, а несговорчивого либертарианца Михаила Светова взяли прямо на выходе из мэрии и увезли куда следует.

Мягко говоря, тревожно. Раньше такого не бывало. Оппозиция роет подшивки советского юмористического журнала «Крокодил» и находит в них карикатуры на буржуйскую власть, которые ну очень актуальны в сегодняшней Москве. И хорошо ещё, что удаётся найти в себе силы иронизировать. Потому что на самом деле это всё больше смахивает на политические репрессии. И они становятся всё более массовыми.

Оппозиционеры посидят и выйдут. Еще более озлобленными. Потому что за правду, после того, как лишили возможности реализовать свои конституционные права, в тюрьму — это так просто не залечивается. И что дальше? Они никуда не уйдут. И не утрутся.

Поддержка Яшина, Гудковых, Митрохина в Москве — и так довольно высокая, прежде всего среди образованных и успешных граждан, не желающих жить по законам Рамзана Кадырова — будет расти и дальше. Поэтому взять и вот так просто маргинализировать их с помощью пропаганды, приклеить к ним маски экстремистов — не прокатит.

Власть думает, что загоняет в тупик оппозицию. Но риски, связанные с тем, что с закрученных до предела гаек сорвет резьбу, резко повышаются для самой власти. И соответственно для страны. Доводить до революционной рулетки уж точно не в ее интересах, поэтому вместо того, чтобы бить и сажать, куда разумнее просто соблюсти закон, подвыпустить газики из пузыря под названием «административный ресурс» и уважить представления гражданского общества о справедливости.

Гудков-старший на встрече с Эллой Памфиловой сказал банальную, но очень правильную вещь: революции не хотим, но людей на улицы выводит сама власть. Да, есть в рядах оппозиции те, кто при каждом случае будет искусственно нагнетать истерику. И не раз уже так делал. Задача власти — не вестись на нее. Защита власти — четкое соблюдение буквы и духа законов и уважение к оппонентам.

В случае с выборами в Мосгордуму не удержались. Возомнили. Не убили в себе начальников всея Руси. Повелись. И получили вместо оппонентов в бюллетене — новый сонм политзаключенных и вполне предсказуемую бучу, ставшую большой головной болью. Если уж в информационно закрытом Советском Союзе не знали, что делать с Сахаровым и Солженицыным, в современной России вопрос, куда девать несогласных, становится, как сказал бы Владимир Ильич, архисложным.