Мосгоризбирком отменил отказ в регистрации Митрохина на выборы

Мосгоризбирком отменил решение об отказе в регистрации Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Как сообщает «Интерфакс», допустить кандидата от партии «Яблоко» Сергея Митрохина рекомендовала рабочая группа при Мосгоризбиркоме по проверке претензий кандидатов.

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что рабочая группа МГИК после проверки дополнительно засчитала в пользу Митрохина 203 подписи. Этого хватило для регистрации его кандидатом.

Митрохин ранее заявил «Новой газете», что «представил медицински точные данные», доказывающие, что 233 забракованные подписи должны быть признаны действительными. Отмечается, что это первая удовлетворенная жалоба на отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму.

Решение отказать в регистрации кандидату от «Яблока» Сергея Митрохину было принято избирательной комиссией 43-го округа. Она же отказала в участии в выборах юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь.

Между тем зарегистрированного ранее независимого кандидата Сергея Цукасова 30 июля сняли с выборов в Мосгордуму по жалобе конкурента.