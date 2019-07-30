Независимого кандидата Сергея Цукасова сняли с выборов в Мосгордуму

Московский городской суд отменил регистрацию независимого кандидата Сергея Цукасова на выборах в Мосгордуму.

Иск в отношении Цукасова был подан муниципальным депутатом Александром Школьниковым, сообщает ТАСС.

Предметом разбирательств стало то, что в справке об отсутствии иностранных обязательств Цукасов в графе, где необходимо было написать «отсутствует», оставил пробел. В связи с этим суд постановил отказать кандидату в регистрации.

По мнению Цукасова, решение суда несоразмерно ошибке, допущенной при заполнении документов. Он намерен подать апелляцию в Верховный суд РФ.

Сергей Цукасов баллотировался в депутаты МГД по 14-му округу города Москвы в качестве самовыдвиженца.

Ранее стало известно, что мэрия и Либертарианская партия не договорились об условиях проведения митинга 3 августа в поддержку независисмых кандидатов, которым было отказано в регистрации. Юрист Любовь Соболь призвала в этот день «всех... выйти в любое место» на Бульварном кольце.