Организаторы митинга на Лубянке отказались от предложений мэрии

Организаторы митинга 3 августа отказались от переноса митинга с Лубянской площади на проспект Сахарова. Этот вариант им был предложен со стороны мэрии в ответ на уведомление о проведении мероприятия.

Организаторы планировали массовую акцию на Лубянской площади с 14:00 до 16:00 в субботу, 3 августа, с количеством участников до 15 тысяч человек.

Как сообщает портал news.ru со ссылкой на пресс-службу Либертарианской партии, кроме них была подана заявка представителями штаба Елены Русаковой на это же время на площадь Революции. Но пока мэрия не согласовала ни одной из акций, предлагая организаторам альтернативные площадки.

В данный момент начаты переговоры с мэрией и представителями штаба Елены Русаковой.

Ранее стало известно, что столичные суды уже арестовали не менее 40 человек из числа задержанных на митинге 27 июля. Кроме того, заведено более 200 дел, по большинству из которых назначены штрафы от 10 тысяч до 15 тысяч рублей.