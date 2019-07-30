Суд отправил под арест более 60 участников акции 27 июля

Московские суды вынесли решения о 61 аресте и 161 административном штрафе по делам об административных правонарушениях.

Об этом рассказала руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова. «Судами вынесено 61 постановление об административном аресте и 161 постановление о взыскании штрафа», – цитирует ТАСС слова представителя судебной инстанции.

Все дела возбуждены после несогласованного митинга в центре Москвы. Солопова сообщила, что всего по событиям 27 июля столичные суды получили 278 административных дел.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что арестованы не менее 40 человек, задержанных на несанкционированном митинге, среди них в том числе незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы Константин Янкаускас, Илья Яшин, Александр Соловьев и Иван Жданов, а также ведущий программы «Где деньги?» на Youtube-канале «Навальный Live» Владимир Милов.