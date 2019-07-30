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Женщина перед цепью сотрудников правопорядка в центре Москвы 27 июля // фото: Андрей Струнин / Sobesednik.ru
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30 июля, вторник

[18:09]Мосгоризбирком отменил отказ в регистрации Митрохина на выборы
[18:07]Мужчин оштрафовали на тысячу рублей за муляж бомбы на пути Путина
[17:44]Около четверти россиян рассказали об ухудшении своего материального положения
[17:42]Независимого кандидата Сергея Цукасова сняли с выборов в Мосгордуму
[17:23]СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках в связи с акцией 27 июля
[17:13]С начала года из Антальи эвакуировано восемь тяжелобольных россиян
[17:02]Суд отправил под арест более 60 участников акции 27 июля
[16:59]Любовь Соболь предложила альтернативу митингу 3 августа
[16:57]В Подмосковье четырнадцать человек отравились неизвестным веществом
[16:55]В московском метро за день упали на рельсы три пассажира
[16:55]Центр "Досье" назвал предполагаемых пособников в убийстве журналистов в ЦАР
[16:00]Навальному отказали в выпуске из под ареста для лечения
[15:59]Режим ЧС в связи с лесными пожарами ввели в четырех регионах России
[15:39]Дедушка раскаявшегося в разбое офицера ФСБ выдал 1,3 миллиона рублей
[15:38]Собянин выразил благодарность полицейским, работавшим на митинге 27 июля
[15:05]В Подмосковье проверили информацию о ребенке, запертом в камере хранения
[15:04]Владимир Машков прокомментировал закон о госзакупках в сфере культуры
[15:03]Михаила Светова задержали сразу после встречи в мэрии о митинге 3 августа
[14:15]В Украине умер советский разведчик, первым получивший образцы Эболы
[14:12]300 человек эвакуировали из "Авиапарка" после пожарной тревоги
[14:09]Кокорин и Мамаев планируют назвать команду в честь герба Белгородской области
[14:08]Эксперты предсказали пять вторых туров на губернаторских выборах в сентябре
[14:06]"Дождь" рассказал о финансировании губернаторов-самовыдвиженцев "Единой Россией"
[12:36]Бывшего замдиректора ФСИН Коршунова осудили на 7 лет за махинации с обувью
[12:27]В Калужской области в одном из детских садов обнаружена кишечная палочка
[11:54]Участок федеральной трассы "Сибирь" в Тулуне закрыт из-за паводка
[11:32]Рубль демонстрирует незначительную динамику на фоне подорожания нефти
[11:28]Организаторы митинга на Лубянке отказались от предложений мэрии
[11:26]В России стало на полмиллиона "абсолютно бедных" больше
[10:58]Почти трети россиян не хватает денег на поездку в отпуск
[10:20]Медведев утвердил список потенциально опасных собак, сократив его до 12 пород
[09:54]54% россиян хотели бы, чтобы Путин оставался президентом после 2024 года
[08:52]Российские пассажиры призвали заблокировать BlaBlaCar из-за нелегалов
[08:08]В Москве арестованы 40 участников акции 27 июля, в том числе по уголовному делу
[07:47]В США сенаторы призвали разведку проверять вмешательство РФ после каждых выборов
[07:24]Отсутствие осадков, +16 градусов и ветер до 12 м/с пообещали москвичам 30 июля

29 июля, понедельник

[18:02]Путин попросил ФАС разобраться с тарифами ЖКХ в регионах
[18:00]Автопарк московского каршеринга за год увеличился вдвое
[18:00]Поезда МЦК будут ходить чаще из-за концерта Rammstein
[17:02]Тренер Сергей Юран усомнился в перспективах "Спартака"


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Суд отправил под арест более 60 участников акции 27 июля

Общество
17:02, 30 июля 2019

Московские суды вынесли решения о 61 аресте и 161 административном штрафе по делам об административных правонарушениях.

Об этом рассказала руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова. «Судами вынесено 61 постановление об административном аресте и 161 постановление о взыскании штрафа», – цитирует ТАСС слова представителя судебной инстанции.

Все дела возбуждены после несогласованного митинга в центре Москвы. Солопова сообщила, что всего по событиям 27 июля столичные суды получили 278 административных дел.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что арестованы не менее 40 человек, задержанных на несанкционированном митинге, среди них в том числе незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы Константин Янкаускас, Илья Яшин, Александр Соловьев и Иван Жданов, а также ведущий программы «Где деньги?» на Youtube-канале «Навальный Live» Владимир Милов.

Теги: Выборы в Мосгордуму – 2019

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писатель, журналист

Российская история продолжает быть избыточно наглядной: ровно 27 июля российский президент опустился на дно. Это не только тактическая ошибка – это еще и незнание истории

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политолог

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публицист

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