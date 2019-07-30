В Москве арестованы 40 участников акции 27 июля, в том числе по уголовному делу

Столичные суды арестовали не менее 40 человек, задержанных на несанкционированном митинге 27 июля в центре Москвы.

По данным «ОВД-Инфо», среди 40 арестованных — кандидаты в депутаты Мосгордумы Константин Янкаускас (7 суток), Илья Яшин (10 суток), Александр Соловьев (8 суток) и Иван Жданов (15 суток), а также ведущий программы «Где деньги?» на Youtube-канале «Навальный Live» Владимир Милов (30 суток).

Кроме того, после акции 27 июля в московские суды направили более 200 дел, по большинству из которых были назначены штрафы от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. К настоящему моменту административные штрафы, общая сумма которых составила 1 млн 339 тысяч рублей, получили 79 человек, в том числе участница Pussy Riot Мария Алехина, которую суд обязал выплатить 150 тысяч рублей за повторное правонарушение.

Из-за митинга в Москве также было возбуждено одно уголовное дело. Его фигурантом стал 48-летний Евгений Коваленко, бросивший мусорный бак в полицейского. Ему инкриминируется ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), максимальное наказание предусматривает срок до пяти лет лишение свободы. В настоящее время Коваленко арестован.