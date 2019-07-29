Илью Яшина и Константина Янкаускаса арестовали по двум разным делам

Щербинский районный суд арестовал Илью Яшина на десять суток. Об этом сообщила «Новая газета» со ссылкой на адвоката политика Вадима Прохорова.

Яшина признали виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП за призыв участвовать в несанкционированном митинге 27 июля. Прохоров утверждает, что в рапорте лейтенанта полиции не только нет конкретики, что именно сделал Яшин, откуда это известно, но отсутствует даже дата. До этого, перед митингом, у политика дома провели обыск.

Адвокат отметил, что завтра у Яшина назначен суд по другому административному делу.

Также стало известно, что Зюзинский районный суд Москвы арестовал муниципального депутата района Зюзино Константина Янкаускаса на 7 суток за организацию несогласованной акции. Политика обвинили в организации встречи москвичей с независимыми кандидатами в Мосгордуму на Трубной площади 15 июля. В качестве доказательства была использована его запись в Твиттере.