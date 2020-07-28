Возможно, вы уже слышали, что Сбер разработал собственную русскоязычную нейросеть ruDALL-E. С помощью искуственного интеллекта она умеет создавать уникальные изображения к любому описанию. Эта современная технология в будущем может лишить работы дизайнеров, но до совершенства ей ещё далеко.

На сайте сервиса много примеров, как нейросеть помогает разработать дизайн "шикарной гостиной" или создать "красивый горный пейзаж". Мы узнали, как нейронка справится с новостной повесткой.

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