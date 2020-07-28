Этот безумный, безумный Сбер. Мы попросили нейросеть госбанка проиллюстрировать новости - вот что из этого вышло
Развлечение на длинные выходные
Возможно, вы уже слышали, что Сбер разработал собственную русскоязычную нейросеть ruDALL-E. С помощью искуственного интеллекта она умеет создавать уникальные изображения к любому описанию. Эта современная технология в будущем может лишить работы дизайнеров, но до совершенства ей ещё далеко.
На сайте сервиса много примеров, как нейросеть помогает разработать дизайн "шикарной гостиной" или создать "красивый горный пейзаж". Мы узнали, как нейронка справится с новостной повесткой.
Пристегните ремни.
Москва избавится от мигрантов
Недавно вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев заявил, что власти столицы рассматривают возможность полного отказа от трудовых мигрантов. Возможно нейросеть пытается подсказать нам, кто заменит их на стройках столицы. Нет уж, лучше мигранты!
В России вводят обязательную вакцинацию
Врача в маске - видим, что-то похожее на перчатки - тоже, но где же сама вакцина? Коробка слева больше похожа на упаковку от крема. Тем временем, обязательная прививочная кампания для некоторых категорий граждан идет уже во всех регионах (кроме Ингушетии).
Москву окутал густой туман
Отличная попытка. Очень красиво. Только не понятно, почему столица России оказалась похоже на КНДР. Зато очень четко видны два из семи холмов.
Кехман вернул Доронину, уволив Боякова
О боже, лучше бы он этого не делал! Театральный скандал во МХАТ - это некрасиво. В чем-то нейросеть оказалась права.
Обнаженная девушка оскорбила чувства верующих
Казалось бы - при чем тут Навальный? Тем не менее, в мужчине слева есть что-то общее с оппозиционером. Может, дело в том, что Алексей недавно написал письмо священнику, которого раскритиковали из-за поддержки заключенного политика? Кажется, сервис Сбера в курсе последних событий.
Герман Греф пообещал поставить цифровые технологии на борьбу с бедностью
Знакомьтесь - глава Сбера. По крайней мере, так Германа Грефа видит нейросеть самого Сбера.
Собеседник
Мы решили немного отдохнуть от новостей и сделать себе новый логотип с помощью сервиса Сбера. Кажется, это было ошибкой. Результат напоминает о недавнем Хэллоуине. Продолжаем.
Кони с варежками
Наш фаворит - самая красивая картинка, которую смогла выдать нейросеть. Новость об акции по одеванию питерских памятников в варежки тоже могла бы быть очень милой. Если бы не вмешалась полиция - ребят задержали.
Валерий Рашкин попался с тушей лося
Полный провал. А сколько было надежд на эту новость после сюжета с Кехманом и Бояковым! Нейросеть не смогла изобразить ни животное, ни коммуниста. Что-то общее можно найти только во взгляде, если вы видели кадры ночной оперативной съемки.
После нового клипа Оксимирона россияне запутались в Жигане и Джигане
И нейросеть им в этом не поможет. Хотя ощущение мучительного выбора между одним вариантом и другим передать удалось.
Наталия Орейро получила российский паспорт от Владимира Путина
Блестящий результат! Наталия - на месте. И это даже не самое скандальное ее изображение. Можно найти даже цвет паспорта. Полностью нейросеть проигнорировала только Владимира Путина. Не можем это оставить просто так.
Путин
Путин - и ничего лишнего.
Зенит разгромил Спартак 7:1
Что называется, результат - на лицо.
Николай Патрушев и директор ЦРУ встретились в Москве
Кажется, разговор получился не из легких. Но для кого именно - нейросеть подсказки не дает. Ещё бы - тут сразу две государственные тайны. На этом нам лучше остановиться. Напоследок - логотип Сбербанка по версии Сбера.