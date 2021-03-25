Герман Греф: Из-за роста предложений на рынке недвижимости цены на жилье "припадут"

Сворачивание части программ льготной ипотеки, сокращение спроса и увеличение предложения на рынке недвижимости приведут к снижению цен на жилье. Так считает председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Очень много жилья закладывается, и будет большое предложение на рынке, часть льгот по ипотеке отменена, поэтому спрос упал. Скорее всего, цены на рынке будут находить свой новый баланс. Я не вижу большого потенциала для роста цен на жилье, скорее всего, даже наоборот, они немножко должны стабилизироваться и припасть»

, – цитирует Грефа «Интерфакс».

По словам банковского деятеля, рост цен на жилье на 17-20% произошел именно из-за роста на льготные ипотечные кредиты.

Ранее Владимир Путин предположил, что для снижения цен на жилье необходимо вводить как можно больше жилья для роста конкуренции среди продавцов.