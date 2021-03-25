Герман Греф: Из-за роста предложений на рынке недвижимости цены на жилье "припадут"
По словам председателя правления Сбербанка, рост цен ранее связан со спросом программ льготной ипотеки
Сворачивание части программ льготной ипотеки, сокращение спроса и увеличение предложения на рынке недвижимости приведут к снижению цен на жилье. Так считает председатель правления Сбербанка Герман Греф.
«Очень много жилья закладывается, и будет большое предложение на рынке, часть льгот по ипотеке отменена, поэтому спрос упал. Скорее всего, цены на рынке будут находить свой новый баланс. Я не вижу большого потенциала для роста цен на жилье, скорее всего, даже наоборот, они немножко должны стабилизироваться и припасть»
, – цитирует Грефа «Интерфакс».
По словам банковского деятеля, рост цен на жилье на 17-20% произошел именно из-за роста на льготные ипотечные кредиты.
Ранее Владимир Путин предположил, что для снижения цен на жилье необходимо вводить как можно больше жилья для роста конкуренции среди продавцов.
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Рубрика: Недвижимость