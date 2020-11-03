С 2020 года цены на квартиры в новостройках выросли на четверть

Гендиректор оператора государственных жилищных программ «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что с начала 2020 года стоимость квартир в новостройках выросла примерно на 25%.

«Мы увидели, что в прошлом году цена подросла на 15,5%, в этом году уже 13%, где-то в среднем уже на 25%»

, – цитирует «Интерфакс» Виталия Мутко.

Владимир Путин заявил, что для разрешения ситуации следовало бы увеличивать объемы жилья, чтобы удовлетворить спрос на жилую недвижимость.

Весной 2021 года Федеральная антимонопольная служба, по требованию Путина, проверила рынок жилищного строительства на предмет картельного сговора, но не нашла каких-либо нарушений.

Вице-премьер Марат Хуснуллин объяснял ситуацию ростом цен на стройматериалы, нехваткой трудовых ресурсов, ростом инфляции и запуском программы льготной ипотеки.