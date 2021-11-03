Они оскорбили чувства коней? В Петербурге задержали блогеров, наряжавших скульптуры в варежки

В Санкт-Петербурге задержали троих мужчин, которые пытались надеть варежки на скульптуры коней на Аничковом мосту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Сегодня утром в правоохранительные органы поступило сообщение, что двое мужчин на Аничковом мосту пытаются надеть на копыта конных статуй красные варежки. Их снимал с дрона еще один мужчина. Все трое были доставлены в отдел», – рассказал собеседник агентства.

Ранее Фонтанка.ру сообщала о том, что красные варежки получили скульптуры, стоящие перед Конногвардейским манежем напротив Исаакиевского собора.