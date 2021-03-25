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СК назначил экспертизы по делу о незаконной охоте, к которому может быть причастен Валерий Рашкин

Депутата, в машине которого нашли мертвого лося, задержали в Саратовской области 29 октября

Фото: Global Look Press

Причастность депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина к незаконной охоте на лося в Саратовской области проверит центральный аппарат Следственного комитета.

Как сообщается, на данный момент установлено, что 29 октября ночью недалеко от поселка Лысые Горы «в нарушение действующего законодательства и без получения соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов» был убит один лось. У места разделки туши были обнаружены два чехла от охотничьего оружия, в которых находились охотничий карабин c прицелом ночного видения, патроны, а также охотничий билет и разрешение на хранение и ношение этого оружия на имя Рашкина.

«Кроме того, на этой же территории были изъяты стреляные пуля и гильза, принадлежность которых устанавливается. Карабин, пуля и гильза направлены на экспертизу», – рассказали в ведомстве.

Следователи продолжают допросы свидетелей, подтверждающих нахождение Валерия Рашкина и его спутника в районе места происшествия. «Нож, топор и другие предметы из автомобиля, в котором находились двое указанных лиц, признаны вещественными доказательствами и также направлены для проведения судебных экспертиз. Исследуются видеозаписи», – говорится в сообщении пресс-службы СК.

Валерия Рашкина задержали в Саратовской области с мертвым лосем в машине 29 октября. В автомобиле находился сам коммунист, а также его знакомый. Позже в МВД России по Саратовской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту незаконной охоты. Сам парламентарий заявил, что они с товарищем хотели отвезти останки животного в полицию. Он считает, что произошедшее может быть провокацией.

Рубрика: Общество

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