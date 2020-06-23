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Депутат Валерий Рашкин заявил, что ждет провокаций после его задержания с мертвым лосем

По словам депутата, он с товарищем хотел отвезти останки животного в полицию

Фото: Facebook Валерий Рашкин

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин рассказал, что нашел мертвого лося и хотел отвезти его в полицию, но когда он погрузит животное в машину, тут же подъехали «целая орда фсбшников, полиции, природоохранных структур». Его комментарий опубликовал канал RTVI в своем Telegram-канале.

Как рассказал депутат, в связи с пандемией он уехал в Саратовскую область. Там он отправился к друзьям, а затем решил один погулять по лесу. 

«Места мне знакомые, были сумерки. Я увидел какую-то машину, которая уезжала, мигая лампочками. Я подошел к этому месту и обнаружил лося. Практически уже разделанного лося. Я вернулся к ребятам, растормошил одного друга (они там хорошо чай попили), предложил им взять лося и отвезти в полицию. Что и сделали. Загрузили его в багажник и чуть-чуть отъехали, а здесь целая орда фсбшников, полиции, природоохранных структур. Оружия не было у нас. Была чистая машина, где ехали я и мой товарищ. Сейчас они все переворачивают с ног на голову, якобы я убил лося», – заявил Рашкин. 

По его словам, инструменты для разделки туши лежали там же и они их взяли, чтобы отвезти в полицию. «Сейчас думаю, что неправильно поступили – нужно было вызвать полицию. Я вижу, какая здесь орда областного уровня. Считаю, что будет провокация, я сказал, что буду давать показания только с адвокатом. Сказал, чтобы присылали повестку, и явлюсь на беседы с адвокатом», – подчеркнул он. 

Рашкин также добавил, что отказался от медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение, так как в Саратовской области «сфальсифицировать результаты можно элементарно». 

Сегодня ночью депутата задержали вместе с разделанной тушей лося, которая лежала в багажнике машины, за рулем которой он находился. По предварительным данным, Рашкин был пьян. Позже в МВД России по Саратовской области сообщили, что в связи найденным ночью мертвым лосем возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты. 

Теги: #Рашкин, #КПРФ

Рубрика: Общество

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