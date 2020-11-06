Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 12:58

После задержания депутата Рашкина с тушей лося возбудили уголовное дело

Ранее сообщалось о задержании депутата Госдумы от КПРФ в лесу

Фото: МВД-медиа

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты, к нему может быть причастен остановленный сегодня ночью с разделанной тушью лося в багажнике депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. 

Как сообщает МВД РФ по Саратовской области, ночью 29 октября в полицию поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе. В ходе выезда участковый и представитель Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства обнаружили на месте происшествия автомобиль под управлением мужчины 1955 года рождения. При осмотре полицейским были найдены фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови. Мужчина, управлявший автомобилем, пояснил, что они с товарищем заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать и забрать себе.

В настоящее время они проверяются на возможную причастность к незаконной добыче животного. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту а, части 1, статьи 258 УК РФ (Незаконная охота).

Ранее сообщалось о том, что в лесу в Саратовской области остановили депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который, предположительно, был пьян, а в багажнике его машины находился убитый лось. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 2 дня назад

Путину не нужно притворяться: политолог Александр Рар о выступлении президента РФ на «Валдае»

Общество 1 час назад

Новый антирекорд по числу умерших от COVID-19 установлен в России

Общество 1 час назад

Задержан депутат от КПРФ Валерий Рашкин, в его багажнике нашли мертвого лося

Общество 2 часа назад

Россиян предупредили о новых финансовых пирамидах в онлайн-играх

Общество 2 часа назад

«Следующий его шаг – запретить анекдоты о себе»: Беглов решил наказать сатирическое издание за «новость» о цене на проезд в Питере

Общество 3 часа назад

Новая мишень рейдеров: Пассивность силовиков Камчатки подрывает экономику Дальнего Востока

Общество 4 часа назад

Суд назначил наказание для владельцев «Зимней вишни» и других фигурантов дела о пожаре в ТЦ

Общество 4 часа назад

Главное к 29 октября: врачи рассказали, как защитить детей от ковида, 400 тысяч за смерть под поездом

Общество 6 часов назад

Облачно, местами дожди, до плюс 10: погода в Москве и Московской области на 29 октября

Общество 13 часов назад

40 000 заболевших, внук-инспектор «красной зоны» и подозрения о встрече Путина и Лукашенко в Крыму: новости к вечеру 28 октября

Общество 15 часов назад

«Мы в начале следующей главы интернета»: Facebook меняет название на Meta

Политика 16 часов назад

Приедет ли Лукашенко в Крым? Высший госсовет РФ и Беларуси пройдёт 4 ноября

Политика 16 часов назад

Адвокат Иван Павлов объявлен в розыск

Общество 18 часов назад

«Проблема в том, что мы вам не верим!» В сети объяснили властям, почему не сработала кампания по вакцинации

Общество 19 часов назад

Ревакцинация: считать антитела или делать прививку несмотря ни на что?

Общество 19 часов назад

«У нас сажают не преступников, а тех, кто их разоблачает?» В сети в шоке от международного розыска Савельева

Политика 19 часов назад

«Будет больше возможности проявлять принципиальность»: Палата адвокатов не пошла на поводу у Минюста, требующего оставить депутата без работы

Недвижимость 21 час назад

Стройка во время кризиса: Пенсионный фонд приостановит возведение всех зданий

Общество 23 часа назад

Краевой суд в Хабаровске отменил запрет паблика феминистки Юлии Цветковой

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика