После задержания депутата Рашкина с тушей лося возбудили уголовное дело

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты, к нему может быть причастен остановленный сегодня ночью с разделанной тушью лося в багажнике депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

Как сообщает МВД РФ по Саратовской области, ночью 29 октября в полицию поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе. В ходе выезда участковый и представитель Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства обнаружили на месте происшествия автомобиль под управлением мужчины 1955 года рождения. При осмотре полицейским были найдены фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови. Мужчина, управлявший автомобилем, пояснил, что они с товарищем заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать и забрать себе.

В настоящее время они проверяются на возможную причастность к незаконной добыче животного. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту а, части 1, статьи 258 УК РФ (Незаконная охота).

Ранее сообщалось о том, что в лесу в Саратовской области остановили депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который, предположительно, был пьян, а в багажнике его машины находился убитый лось.