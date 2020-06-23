Полиция нашла два чехла с оружием в лесополосе, где был задержан Рашкин

Полицейские обнаружили два чехла с охотничьими ружьями в лесополосе Саратовской области, где ночью был задержан депутат Госдумы от КПРФ, Валерий Рашкин. Об этом сообщает телеграм-канал Russia Next.

В чехлах найден разрешения на оружие и охотничий билет на имя депутата.