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Полиция нашла два чехла с оружием в лесополосе, где был задержан Рашкин

В сумках находился и охотничий билет на имя депутата

Фото: Telegram Russia Next

Полицейские обнаружили два чехла с охотничьими ружьями в лесополосе Саратовской области, где ночью был задержан депутат Госдумы от КПРФ, Валерий Рашкин. Об этом сообщает телеграм-канал Russia Next.

В чехлах найден разрешения на оружие и охотничий билет на имя депутата.

Наблюдали через тепловизор

Ранее RT опубликовал подробности задержания депутата и его товарищей от сотрудника Общества охотников и рыболовов Лысогорского района.

«Они мясо погрузили и стали выезжать. Выехать им не дали: сотрудники полиции их заблокировали уазиком. За рулём сидел Рашкин. Мы ждали, когда они погрузят мясо в машину — прямо они себе статью уголовную погрузят. Наблюдали с тепловизором, куда они грузят, в какую машину, и именно эту машину принимали»

, – делился с журналистами сотрудник общества.

Против Рашкина возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сотрудники словно специально ждали, пока охотники загрузят мясо в машину, чтобы можно было предъявить обвинение. Тушу оленя отправили на экспертизу, чтобы подтвердить, что смерть наступила именно из-за выстрела из охотничьего ружья.

Теги: #Рашкин

Рубрика: Общество

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