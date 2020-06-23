Полиция нашла два чехла с оружием в лесополосе, где был задержан Рашкин
В сумках находился и охотничий билет на имя депутата
Полицейские обнаружили два чехла с охотничьими ружьями в лесополосе Саратовской области, где ночью был задержан депутат Госдумы от КПРФ, Валерий Рашкин. Об этом сообщает телеграм-канал Russia Next.
В чехлах найден разрешения на оружие и охотничий билет на имя депутата.
Наблюдали через тепловизор
Ранее RT опубликовал подробности задержания депутата и его товарищей от сотрудника Общества охотников и рыболовов Лысогорского района.
«Они мясо погрузили и стали выезжать. Выехать им не дали: сотрудники полиции их заблокировали уазиком. За рулём сидел Рашкин. Мы ждали, когда они погрузят мясо в машину — прямо они себе статью уголовную погрузят. Наблюдали с тепловизором, куда они грузят, в какую машину, и именно эту машину принимали»
, – делился с журналистами сотрудник общества.
Против Рашкина возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сотрудники словно специально ждали, пока охотники загрузят мясо в машину, чтобы можно было предъявить обвинение. Тушу оленя отправили на экспертизу, чтобы подтвердить, что смерть наступила именно из-за выстрела из охотничьего ружья.