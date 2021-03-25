Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 14:51

Валерий Рашкин: Может, это была провокация

Коммуниста проверяют после обнаружения туши убитого лося в багажнике его машины

Валерий Рашкин
Фото: Global Look

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, известный своими резкими высказываниями, попал в неприятную историю на своей исторической родине. Политик рассказал, что приехал в Саратовскую область, чтобы отдохнуть с друзьями, и во время прогулки по лесу обнаружил тушу "практически разделанного лося", которого, как уверяет, повез в полицию. По дороге машину остановили сотрудники правоохранительных органов. Парламентарий не считает это случайностью.

-Я не знаю, может быть, это провокация специальная была. Но такое количество силовиков приехало в одно место и так быстро. Я просто удивлён. И можно ожидать чего угодно, прокомментировал Рашкин в беседе с NEWS.ru.

При этом политик отказался от медосвидетельствования.

-Это Саратовская область, здесь всё что угодно может быть, - сослался Рашкин, который не исключил возбуждения против него уголовного дела о незаконной охоте. - Всякое может быть, но на это должны быть показания, фактура.

Рубрика: Политика

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 1 день назад

«Я поставил на кон свою жизнь». Интервью Сергея Савельева, который рассекретил видеоархив издевательств над заключенными

Общество 2 минуты назад

Обязательная самоизоляция, комендантский час и неработающие кинотеатры. Какие ограничения вводят в российских регионах

Общество 21 минуту назад

Видео задержания депутата Рашкина

Общество 47 минут назад

Собянин сообщил о росте смертности детей от коронавируса

Общество 2 часа назад

Депутат Валерий Рашкин заявил, что ждет провокаций после его задержания с мертвым лосем

Общество 3 часа назад

После задержания депутата Рашкина с тушей лося возбудили уголовное дело

Общество 4 часа назад

Новый антирекорд по числу умерших от COVID-19 установлен в России

Общество 5 часов назад

Задержан депутат от КПРФ Валерий Рашкин, в его багажнике нашли мертвого лося

Общество 5 часов назад

Россиян предупредили о новых финансовых пирамидах в онлайн-играх

Общество 6 часов назад

«Следующий его шаг – запретить анекдоты о себе»: Беглов решил наказать сатирическое издание за «новость» о цене на проезд в Питере

Общество 6 часов назад

Новая мишень рейдеров: Пассивность силовиков Камчатки подрывает экономику Дальнего Востока

Общество 7 часов назад

Суд назначил наказание для владельцев «Зимней вишни» и других фигурантов дела о пожаре в ТЦ

Общество 8 часов назад

Главное к 29 октября: врачи рассказали, как защитить детей от ковида, 400 тысяч за смерть под поездом

Общество 9 часов назад

Облачно, местами дожди, до плюс 10: погода в Москве и Московской области на 29 октября

Общество 17 часов назад

40 000 заболевших, внук-инспектор «красной зоны» и подозрения о встрече Путина и Лукашенко в Крыму: новости к вечеру 28 октября

Общество 18 часов назад

«Мы в начале следующей главы интернета»: Facebook меняет название на Meta

Политика 19 часов назад

Приедет ли Лукашенко в Крым? Высший госсовет РФ и Беларуси пройдёт 4 ноября

Политика 20 часов назад

Адвокат Иван Павлов объявлен в розыск

Общество 21 час назад

«Проблема в том, что мы вам не верим!» В сети объяснили властям, почему не сработала кампания по вакцинации

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика