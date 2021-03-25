Валерий Рашкин: Может, это была провокация

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, известный своими резкими высказываниями, попал в неприятную историю на своей исторической родине. Политик рассказал, что приехал в Саратовскую область, чтобы отдохнуть с друзьями, и во время прогулки по лесу обнаружил тушу "практически разделанного лося", которого, как уверяет, повез в полицию. По дороге машину остановили сотрудники правоохранительных органов. Парламентарий не считает это случайностью.

-Я не знаю, может быть, это провокация специальная была. Но такое количество силовиков приехало в одно место и так быстро. Я просто удивлён. И можно ожидать чего угодно, — прокомментировал Рашкин в беседе с NEWS.ru.

При этом политик отказался от медосвидетельствования.

-Это Саратовская область, здесь всё что угодно может быть, - сослался Рашкин, который не исключил возбуждения против него уголовного дела о незаконной охоте. - Всякое может быть, но на это должны быть показания, фактура.