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Илья Гращенков о действиях властей: вакцинация любой ценой?

Гращенков рассуждает на тему целесообразности полупринудительного подхода к вакцинации

Фото: АГН "Москва"

Полупринудительная вакцинация в России может начаться в любой момент – такое заявление в своем авторском телеграм-канале сделал известный российский политолог Илья Гращенков.

Он отметил, что многие эксперты прогнозировали очередную волну полупринудительной вакцинации сразу после выборов в Госдуму, которые состоялись в сентябре. «Вакцинация любой ценой?» – под таким заголовком вышел пост Гращенкова, где он рассуждает на тему целесообразности такого подхода к вакцинации, потому что власть не торопиться брать на себя ответственность за возможные последствия от приема вакцины.

«Похоже, как мы и прогнозировали, сразу после выборов власть намерена приступить к очередной волне полупринудительной вакцинации. Регионам уже дали соответствующие поручения, а СМИ сообщают, что министр здравоохранения Мурашко принял решение вакцинировать подростков от 12 до 17 лет. Ну и в конце концов премьер Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся сложной. А с чем она у нас легкая? 

Фото: АГН "Москва"
В России доступны сразу несколько вакцин от коронавируса

Зачем вообще нужно прививать людей против их воли? Сейчас в стране вакцинировались около 30% населения. План – больше 60%. Но вакцинация в пандемию не может стать решением проблемы самой эпидемии, так считают многие специалисты. Даже в новой Госдуме по этому поводу разгорелся спор. Если в ЛДПР давно выступают за принудительную прививку (Жириновский предлагал даже сажать «антиваксеров»), то те же «Новые Люди» выступают за самостоятельный выбор и даже предлагают допустить на российский рынок западные вакцины. Но пока все движется в ином направлении, накануне появилось сообщение, что привитые Pfizer и другими нероссийскими препаратами должны будут «перевакцинироваться» вопреки всякой здравой логики.

Интересно, что, почти вводя принудительную вакцинацию, власть так и не спешит брать на себя всю полноту последствий за возможные побочные эффекты. Прививаемым по-прежнему необходимо подписывать отказ от любых претензий. Прививку «настоятельно рекомендуют» делать всем: у кого есть справка о достаточном наличии антител, но нет бумажки от социального мониторинга, что он болел официально; тем, у кого есть различные заболевания, но нет официального отвода и т.д.

Хотя сегодня Путин заявил, что не ревакцинируется, так как у него остается высокий титр антител. Так, может быть, все-таки стоит исходить из здравого смысла и мерить коллективный иммунитет не количеством введенных вакцин определенного производителя, а наличием тех самых антител у населения?» – пишет Гращенков.

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