Полупринудительная вакцинация в России может начаться в любой момент – такое заявление в своем авторском телеграм-канале сделал известный российский политолог Илья Гращенков.

Он отметил, что многие эксперты прогнозировали очередную волну полупринудительной вакцинации сразу после выборов в Госдуму, которые состоялись в сентябре. «Вакцинация любой ценой?» – под таким заголовком вышел пост Гращенкова, где он рассуждает на тему целесообразности такого подхода к вакцинации, потому что власть не торопиться брать на себя ответственность за возможные последствия от приема вакцины.

«Похоже, как мы и прогнозировали, сразу после выборов власть намерена приступить к очередной волне полупринудительной вакцинации. Регионам уже дали соответствующие поручения, а СМИ сообщают, что министр здравоохранения Мурашко принял решение вакцинировать подростков от 12 до 17 лет. Ну и в конце концов премьер Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся сложной. А с чем она у нас легкая?