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Страсти во МХАТе: «банановый король» Кехман уволил Боякова. Означает ли это победу Дорониной над Бузовой?

Что ждёт дальше театр, который из самого «пыльного» превратили в самый скандальный

Фото: Global Look Press

Рискованная ставка Эдуарда Боякова на Ольгу Бузову не сыграла

Сложносочинённая драма во МХАТе имени Горького вышла на новый уровень. Художественный руководитель Эдуард Бояков уволился по просьбе назначенного туда директора Владимира Кехмана.

Бояков приводил с собой в театральную администрацию Прилепина и Пускепалиса и выводил на сцену на потеху публике Бузову и Якубовича. МХАТ имени Горького жил бурной жизнью: пока Бояков выпускал премьеру за премьерой, часть труппы судилась с администрацией, а президент театра Татьяна Доронина стала символом актёрской оппозиции. На МХАТовскую сцену выходило огромное количество звёзд, интерес к театру вырос, но его стали упрекать в другой крайности – в попсе. Крайней точкой стало появление Ольги Бузовой в спектакле про Сталина.

От Дорониной до Бузовой, перефразируя одну известную песенку, было лишь на первый взгляд далеко. Новой администрации хватило 2,5 года, чтобы пройти этот путь. Кехман первым делом снял именно этот спектакль (Бузова попыталась бузить, доказывать, что билеты на неё продавались прекрасно), а затем снял и Боякова, попрекнув того конфликтом с Дорониной.

Худрук, снятый директором, – раньше такая практика представлялась нереальной: если и сравнивать эти фигуры, то директор был всего лишь главным менеджером, исполнителем, малозаметным бюрократом, обслуживающим персоналом на фоне какого-нибудь мэтра. Теперь ситуация радикально меняется: московские театры вслед за кинематографом на глазах становятся продюсерскими.

Впрочем, дело в данном случае не в этом. А в том, что Кехман пришёл в многострадальный коллектив с чёрной меткой. Эта метка предназначалась для Эдуарда Боякова и была, очевидно, от Минкульта. Помимо сомнительных творческих решений и судебных разборок со сторонниками Татьяны Дорониной команде Боякова предъявляли и финансовые претензии. В МХАТ зачастили проверки аудиторов.

Означает ли это, что Минкульт готов признать поиск замены Дорониной ошибочным? Вряд ли. Эдуард Владиславович выполнил одно из главных требований культурного ведомства – вернул к театру интерес и сделал кассу. Но переборщил с методами.

Случайно ли, что кадровые революции в двух МХАТах прошли последовательно и одинаково громко? Почему Боякова уволили не так, как Женовача в МХТ, а через засланного гонца? Если в ближайшие дни в МХАТ имени Горького не будет назначен худрук, это может означать планы по слиянию двух МХАТов в один, как недавно произошло с Театром на Таганке. Такое решение было бы логичным, учитывая, что давние конфликты, связанные с Юрием Любимовым, Олегом Ефремовым и Татьяной Дорониной, давно ушли в прошлое. Единственное, что будет смущать в этой ситуации, – фигура Константина Хабенского, у которого нет опыта руководства большим коллективом, если не считать немногочисленные съёмки и репетиции. Впрочем, посмотрим, чем завершится этот акт спектакля, главную роль серых кардиналов в котором играют чиновники министерства культуры.

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