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Вчера, в 23:26

«Устраивать оппозицию или фронду – не в моих правилах»: Эдуард Бояков уволился из МХАТ

Он это сделал по предложению директора театра Владимира Кехмана

Фото: Global Look Press

«Я уволился из МХАТ им. Горького», – сообщил сегодня теперь уже экс-руководитель МХАТ имени Горького на своей странице в Facebook.

«Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление. Я это сделал, несмотря на то что у меня пятилетний контракт.

Устраивать оппозицию или фронду в ситуации когда руководство не хочет со мной работать – не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина – моё отношение к Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта», – пишет Бояков.

Экс-худрук поблагодарил всех, кто с ним сотрудничал и добавил, что то были радостные и содержательные три года.

«Искренне желаю МХАТ успехов и развития», – написал Бояков.

Свои планы он пообещал озвучить позже.

В своём интервью «Собеседнику» актёр театра Дмитрий Корепин заявил в минувшую субботу, что Владимир Кехман хочет вернуть в театр Доронину, и этого ждёт вся труппа.

– По мнению Владимира Абрамовича, с Татьяной Васильевной Бояков поступил несправедливо. Кехман собирается ехать к Татьяне Васильевне в Барвиху, чтобы наладить с ней контакт и прекратить войну, которая ведётся против доронинских артистов, – сообщил нам Корепин.

Сегодня же стало известно о том, что Владимир Кехман отменил спектакль «Чудесный грузин», одну из ролей в котором исполняла Ольга Бузова.

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