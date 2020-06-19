Актёр МХАТа Дмитрий Корепин: «Мы ждём, что Кехман вернёт в театр Доронину»

– Я восстановился на работе через суд, – рассказывает Дмитрий, – но ничего по-прежнему не играю. – В сентябре Боякову досталось от Министерства культуры. Ему и исполняющему обязанности директора Олегу Михайлову Минкульт приказал наладить контакты с артистами и прекратить войну. На Михайлова было наложено дисциплинарное взыскание от министерства. Всему этому предшествовало нашумевшее письмо Татьяны Васильевны Владимиру Путину. Напомню, в своём обращении Доронина попросила убрать торгашей из театра, поскольку действительно у нас теперь сплошные торговые ряды, а остальное – сдано в аренду.

«Я не знаю, сколько мне осталось, – написала президенту Татьяна Васильевна, – но не позвольте разрушить то, что я с таким трудом оберегала и хранила».

Было это в июле, а в начале нового сезона за письмом последовали действия. Переполошились все! Позиции Боякова и Михайлова ослабли.

Бояков тогда предпринял хитрый ход, он вызвал каждого артиста к себе в кабинет по отдельности. «Вы готовы дальше работать»? – спрашивал худрук. «Да, готов», – отвечали актёры. А что мы ещё должны были отвечать, если пришли на работу, получаем за это зарплату и всей душой любим эту сцену?! После этого Бояков устраивает сбор труппы, приглашает всех артистов из нашей доронинсокой гвардии. Преподносится дело так, якобы Захар Прилепин сказал, что артисты повоевали и пришли в команду к Боякову, раскаявшись и присягнув ему. Сами актёры знать об этом и не знали. Всё это враньё и показуха.

«Как Вера Алентова вернулась когда-то к Меньшову, артисты сейчас вернулись в нашу команду», – высказался Прилепин. Откуда Захар взял эту глупость про уважаемо пару, не знаю, к чему понадобилась эта аллегория – непонятно, но Прилепину его высказывание понравилось, он первым себе зааплодировал, призывая остальных поддержать его.

– Дмитрий, вас вернули играть роль Ивана Бездомного в «Мастере и Маргарите», которую вам дала Татьяна Васильевна?

– Нет, Бояков и его компания пригласили меня отдельно от всех и сказали, что готовы вернуть мне роли, которые я играл, но за это я обязан буду выполнить одно условие. «Дмитрий, вы должны раскаяться и прийти к Эдуарду, – было сказано мне. – В социальных сетях выложите пост, что вы теперь в команде Боякова», – таков был ультиматум для меня. То есть мне предложили отречься от Дорониной. Идите вы знаете куда… Послал их на три буквы. Я конечно хочу играть роль Бездомного, о которой мечтал, но не ценой предательства, как бы громко это ни звучало.