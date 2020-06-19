Актёр МХАТа Дмитрий Корепин: «Мы ждём, что Кехман вернёт в театр Доронину»
По словам артиста, после письма Татьяны Васильевны Путину в театре начали происходить перемены
МХАТ имени Максима Горького за последние несколько лет терпит сплошные потрясения. Всё началось с того, что с приходом нового Художественного руководителя Эдуарда Боякова не у дел оказалась основатель театра, худрук, Народная артистка СССР Татьяна Васильевна Доронина.
Многие актёры после ухода Дорониной попали в опалу, кто-то вынужден был покинуть знаменитые сцены, другие остались без ролей, подвергшись постоянной травле со стороны нового худрука и его приспешников. Труппа разделилась на два противоборствующих лагеря: кто-то присягнул Боякову, а кто-то остался верен Дорониной и не принял новых веяний.
Но пиком недовольства труппы стал выход на сцену летом этого года Ольги Бузовой в одной из постановок. Несколько дней назад новым директором театра был назначен Владимир Кехман. Труппа надеется, что с появлением нового руководства, вернётся Татьяна Доронина, которая до сих пор числится на должности президента театра, но номинально с 2019 года в родных стенах не появилась.
О том, как сегодня обстоят дела у служителей Мельпомены на Тверском Бульваре, поделился один из любимых актёров Татьяны Дорониной Дмитрий Корепин, прошедший некогда незаконные увольнения, суды и травлю со стороны сотрудников.
– Я восстановился на работе через суд, – рассказывает Дмитрий, – но ничего по-прежнему не играю. – В сентябре Боякову досталось от Министерства культуры. Ему и исполняющему обязанности директора Олегу Михайлову Минкульт приказал наладить контакты с артистами и прекратить войну. На Михайлова было наложено дисциплинарное взыскание от министерства. Всему этому предшествовало нашумевшее письмо Татьяны Васильевны Владимиру Путину. Напомню, в своём обращении Доронина попросила убрать торгашей из театра, поскольку действительно у нас теперь сплошные торговые ряды, а остальное – сдано в аренду.
«Я не знаю, сколько мне осталось, – написала президенту Татьяна Васильевна, – но не позвольте разрушить то, что я с таким трудом оберегала и хранила».
Было это в июле, а в начале нового сезона за письмом последовали действия. Переполошились все! Позиции Боякова и Михайлова ослабли.
Бояков тогда предпринял хитрый ход, он вызвал каждого артиста к себе в кабинет по отдельности. «Вы готовы дальше работать»? – спрашивал худрук. «Да, готов», – отвечали актёры. А что мы ещё должны были отвечать, если пришли на работу, получаем за это зарплату и всей душой любим эту сцену?! После этого Бояков устраивает сбор труппы, приглашает всех артистов из нашей доронинсокой гвардии. Преподносится дело так, якобы Захар Прилепин сказал, что артисты повоевали и пришли в команду к Боякову, раскаявшись и присягнув ему. Сами актёры знать об этом и не знали. Всё это враньё и показуха.
«Как Вера Алентова вернулась когда-то к Меньшову, артисты сейчас вернулись в нашу команду», – высказался Прилепин. Откуда Захар взял эту глупость про уважаемо пару, не знаю, к чему понадобилась эта аллегория – непонятно, но Прилепину его высказывание понравилось, он первым себе зааплодировал, призывая остальных поддержать его.
– Дмитрий, вас вернули играть роль Ивана Бездомного в «Мастере и Маргарите», которую вам дала Татьяна Васильевна?
– Нет, Бояков и его компания пригласили меня отдельно от всех и сказали, что готовы вернуть мне роли, которые я играл, но за это я обязан буду выполнить одно условие. «Дмитрий, вы должны раскаяться и прийти к Эдуарду, – было сказано мне. – В социальных сетях выложите пост, что вы теперь в команде Боякова», – таков был ультиматум для меня. То есть мне предложили отречься от Дорониной. Идите вы знаете куда… Послал их на три буквы. Я конечно хочу играть роль Бездомного, о которой мечтал, но не ценой предательства, как бы громко это ни звучало.
– Несколько дней назад директором театра назначили Владимира Кехмана. Что труппа ждёт от нового руководства?
– Владимир Кехман хочет вернуть в театр Доронину – это главное, этого все мы ждём. По мнению Владимира Абрамовича, с Татьяной Васильевной Бояков поступил несправедливо. Кехман собирается ехать к Татьяне Васильевне в Барвиху, чтобы наладить с ней контакт и прекратить войну, которая ведётся против доронинских артистов. Также Кехман удивлён, что Боякову дали по рукам, но, тем не менее, он остаётся нашим худруком.
Здесь есть один положительный момент – теперь директор театра по должности выше худрука, это стало возможным согласно новому уставу МХАТа, который был принят в мае. И на этом фоне, вся труппа надеется, что больше не увидит у нас Бузову, ибо её появление – плевок в лицо всех артистов театра.
Татьяна Васильевна была в ужасе, узнав о том, что Бояков пригласил на сцену прежде великого МХАТа Бузову, ведь эта сцена помнит таких великих актёров как Василий Качалов, Михаил Яншин, Алла Тарасова, Виктор Станицин, Борис Ливанов. Мы работаем в театре, круглосуточно, а она – дилетант – за один спектакль получает 250 тысяч рублей, эта информация в открытом доступе.
Не в этом даже дело, по большому счёту, пусть ей платят сколько угодно. Но она, во-первых, не профессионал, а во-вторых, выход Бузовой на знаменитую сцену МХАТа – это просто издевательство над нашей профессией. Поэтому, надеемся, что с приходом нового директора МХАТ имени Горького вернёт свою лицо и доброе имя.