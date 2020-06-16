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Кехман уволил Бузову

Новый директор МХАТ им. Горького запретил показывать спектакль, в котором играет Ольга Бузова

Неожиданное назначение Владимира Кехмана директором МХАТ им. Чехова может иметь самые глобальные (что не означает «плохие») для театра последствия.

В первый же день г-н Кехман неслабо раскритиковал худрука, объявил, что вернёт в театр Доронину и отменил спектакль с Бузовой — всем этим приведя в шоковое состояние всю труппу и восприимчивую часть общественности.

Это решение выглядит как щелчок по носу Эдуарду Боякову, худруку театра. Взять на главную женскую роль в спектакль «Чудесный грузин» Ольгу Бузову было чисто маркетинговым решением Боякова. Сталин, Бузова — это заставило «экспертов» ломать копья в обсуждениях типа «какой ужас», привлекало внимание к его театру, а значит своей цели худрук достиг.

И теперь, когда новый директор спектакль запретил, хочется узнать, что со МХАТом будет дальше.

Доронинский МХАТ долгие годы был где-то в хвосте рейтинга популярности и вызывал только ухмылки у завзятых театралов. Когда вместо Дорониной худруком стал Бояков, театр взял курс на ультра-патриотизм. Неизвестно, сколько это принесло денег руководству, но популярнее МХАТ, который по-прежнему, называют доронинским, так и не стал.

Теперь можно предположить, что Бояков при Кехмане просто не усидит на своей должности. У Владимира Кехмана серьёзный бэкграунд (бывший банановый король руководит одновременно двумя театрами и вообще считается театральным фанатиком) — так что, возможно, на крутость его управленческой манеры и был расчёт. Также можно предположить, что МХАТы все-таки объединят.

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