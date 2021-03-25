«Блаженны изгнанные за правду»: Алексей Навальный поблагодарил уволенного из-за него священника

В соцсетях Алексея Навального появилась новая запись, в которой политик рассуждает об увольнении ульяновского священника Георгия Сухобокого, написавшего о нем пост в фейсбуке.

"Читал эту новость и думал. Ну ладно бы человек в Газпроме работал или на Раша Тудей, но он же в Церкви, -- пишет Навальный. --В Ульяновской области работал пресс-секретарем епархии священник Георгий Сухобокий. Недавно он повесил в фейсбуке мое фото, написав: «Раньше я его критиковал, но сегодня готов пожать ему руку». На следующий день его уволили".

Политик поблагодарил священника и процитировал "иерархам РПЦ" Библию: ""Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное".

Всем остальным политик пожелал "любви и терпения".