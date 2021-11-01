Кто будет строить Москву? Строители-мигранты покидают столицу. Решить проблему с рабочими кадрами поручено властям города

Вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью РБК заявил, что власти столицы подготовят план действий по выходу из кадрового кризиса в строительстве, который исключит использование труда мигрантов.

«Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два, а то в три раза больше, и строили бы мы в два раза быстрее», — считает Бочкарев.

Решение проблемы с кадрами вице-мэр Москвы видит в механизации процессов на строительных объектах, применении технологических решений возведения объекта. Особая роль отводится подготовке высоко квалифицированных кадров.

Заменить мигрантов на стройке заключенными предложил вице-премьер Марат Хуснуллин. В июне он дал интервью РБК о том, что порядка 180 тыс. осужденных имеют право работать, а не находится в местах заключения. Если захотят. Поэтому идея привлечения осужденных на строительные работы «имеет право на жизнь».