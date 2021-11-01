Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 14:03

Кто будет строить Москву? Строители-мигранты покидают столицу. Решить проблему с рабочими кадрами поручено властям города

На московских стройках не хватает рабочих рук. Из-за пандемии строители-мигранты уезжают домой: из 120 тысяч в столице их осталось около 40 тыс. человек

vector/ai
Фото: @Pixabay

Вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью РБК заявил, что власти столицы подготовят план действий по выходу из кадрового кризиса в строительстве, который исключит использование труда мигрантов.

«Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два, а то в три раза больше, и строили бы мы в два раза быстрее», — считает Бочкарев.

Решение проблемы с кадрами вице-мэр Москвы видит в механизации процессов на строительных объектах, применении технологических решений возведения объекта. Особая роль отводится подготовке высоко квалифицированных кадров.

Заменить мигрантов на стройке заключенными предложил вице-премьер Марат Хуснуллин. В июне он дал интервью РБК о том, что порядка 180 тыс. осужденных имеют право работать, а не находится в местах заключения. Если захотят. Поэтому идея привлечения осужденных на строительные работы «имеет право на жизнь».

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 4 дня назад

«Я поставил на кон свою жизнь». Интервью Сергея Савельева, который рассекретил видеоархив издевательств над заключенными

Общество 3 минуты назад

От нечего делать: Дмитрий Быков – о новой статье Медведева

Происшествия 2 часа назад

Квартиросъемщик в Туве сбросил с 8 этажа двух дочерей хозяйки недвижимости

Общество 5 часов назад

Бастрыкин предложил брать образцы ДНК у всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов

Общество 6 часов назад

Штраф для лихачей на дорогах, стрельба в храме, ковид у Джен Псаки: главное к утру 1 ноября

Общество 7 часов назад

Как будет выглядеть метавселенная, которую собирается создать Цукерберг?

Общество 7 часов назад

Температура в Москве выше нормы на пять градусов, ожидается мощная магнитная буря

Без рубрики 19 часов назад

Террористы, откуда не ждали

Общество 20 часов назад

«Больших цен не бывает, бывают маленькие зарплаты»: в сети обсудили рост стоимости типичного завтрака

Общество 20 часов назад

«Интересно, что о словах Мясникова думает Путин?»: согласно врачу, президент так же должен поставить третью прививку

Происшествия 20 часов назад

«Выглядит как Джокер»: В Сети появилось видео, на котором напавший на людей в токийском метро ждет полицию

Общество 1 день назад

Рассказавшему о пытках в российских тюрьмах основателю проекта Gulage.net угрожают убийством

Общество 1 день назад

Гинцбург рассказал, как детей будут вакцинировать от СOVID-19

Общество 1 день назад

В России выявили почти 41 тысячу заболевших COVID-19 за сутки

Общество 1 день назад

А это не оскорбление чувств верующих?: В сети обсуждают полуобнаженные фото Натальи Орейро на фоне храма в Москве

Общество 1 день назад

Главное к 31 октября: Отравление россиян в Египте, вакцинация набирает новые обороты, а врачи отмечают новые постковидные симптомы

Политика 1 день назад

Леонид Радзиховский: кто загнал Путина в заколдованный круг

Общество 1 день назад

Почему дорожает картошка

Общество 1 день назад

«Страхуется от исков, что вакцина не помогла»: в сети разнесли слова директора центра, создавшего «Спутник-V»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика