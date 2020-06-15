Задолжала фанатам

Тур певицы по российским городам должен был состояться в марте прошлого года, однако за две недели до старта мероприятия были отменены. Причиной стали финансовые трудности организатора - ООО “Гамаюн” после введения карантинных ограничений. Многие поклонники столкнулись с проблемой при возврате денег за билеты и вынуждены были обращаться в суд.

“Когда всё это пройдет, я обещаю, что отправлюсь в прекрасный тур, чтобы вместе с вами отпраздновать эти 20 лет любви, которая между нами есть”, - сказала Наталия Российским поклонникам. Не смотря на отсутствие ограничений летом 2021 года, поклонники до сих пор ждут, выступления Наталии.