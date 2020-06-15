Грешница Наталия. За что в России могли бы осудить Орейро, кроме фото у храма
Новая русская ведет себя слишком свободно
Про иллюстрацию 2001 года с участием Наталии Орейро не написали только самые ленивые СМИ. По мнению многих, оно тоже тянет на уголовную статью о защите чувств верующих - не меньше чем фото блогеров, которые привели к реальным срокам. Конечно, тут можно говорить только о моральной стороне - сроки давности страшного преступления Орейро вышли.
Но у актрисы, которая недавно получила паспорт гражданки РФ, хватит и других прегрешений перед блюстителями российских законов.
"Пропаганда ЛГБТ"
Самое опасное занятие Наталии Орейро, с точки зрения российской власти - поддержка ЛГБТ. В 2010 году актриса стала участницей движения, которое защищает людей из сексуальных меньшинств. Вместе с другими аргентинскими знаменитостями она снялась в рекламе в поддержку однополых браков и усыновления такими парами детей (строжайше запрещено поправками к Конституции). Увлечение Наталии темой ЛГБТ - не временный хайп. Спустя 8 лет она пришла в футболке с изображением радуги на Русское Радио (!) для того, чтобы представить свою песню, записанную для Чемпионата мира в России.
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Мало кто знает, что в актерскую профессию Наталия Орейро попала не через главную роль в “Диком ангеле”. Когда девушке было всего 14 лет, она победила в кастинге для съемок рекламного ролика женских тампонов. По сюжету, Наталья идет по улице в белых шортах и встречает компанию мальчиков-подростков. Когда юная девушка проходит мимо, те провожают ее взглядом в спину. Ну, почти. Сегодня такой ролик было бы невозможно представить на российских экранах.
Иноагенты где-то рядом
Большую часть жизни Наталии Орейро занимает участие в благотворительных проектах. Она связана с Unicef, Greenpeace и МОМ - организацией, которая помогает женщинам, попавшим к работорговцам. В знак поддержки пострадавших от работорговли Наталья записала песню «Esclava» - сюжет клипа выстроен вокруг девушки, которая стала жертвой преступников. Параллельно певица помогает и российским проектам (причем, до получения гражданства РФ). Например, фонду “Галчонок”, который опекает детей с органическим поражением ЦНС. Теперь придется быть осмотрительнее, чтобы каким-нибудь образом не вляпаться в историю с иностранным агентством.
Задолжала фанатам
Тур певицы по российским городам должен был состояться в марте прошлого года, однако за две недели до старта мероприятия были отменены. Причиной стали финансовые трудности организатора - ООО “Гамаюн” после введения карантинных ограничений. Многие поклонники столкнулись с проблемой при возврате денег за билеты и вынуждены были обращаться в суд.
“Когда всё это пройдет, я обещаю, что отправлюсь в прекрасный тур, чтобы вместе с вами отпраздновать эти 20 лет любви, которая между нами есть”, - сказала Наталия Российским поклонникам. Не смотря на отсутствие ограничений летом 2021 года, поклонники до сих пор ждут, выступления Наталии.