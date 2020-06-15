"У Орейро есть олигарх-покровитель в России": Соседов о новом гражданстве певицы

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства. Каковы причины такой любви «дикого ангела» к нашей стране и любви россиян к артистке? Об этом корреспондент Sobesednik.ru поговорила с музыкальным критиком Сергеем Соседовым.

В прошлом году Орейро была гостьей передачи «Вечерний Ургант». Именно там впервые зашел разговор о ее российском гражданстве.

«Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что президенту Владимиру Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но, конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство», – отметила знаменитость в одном из своих интервью.

Теперь Орейро решила перейти от слов к действиям и подать документы на получение российского паспорта.

Музыкальный критик Сергей Соседов оценил будущую «соотечественницу».

– Люди любят Орейро за ее зажигательные песни, у нее прекрасная внешность, голос. Она очень яркая и позитивная женщина, – поделился с нами критик. – Своей музыкой Наталия несет легкость и оптимизм, хочется жить. С ней ассоциируются приятные чувства.

Сергей Соседов // Фото: скриншот с YouTube

Зачем ей понадобилось российское гражданство? – рассуждает Сергей Соседов. – Может, она коллекционирует гражданства разных стран. А может, хочет уйти от налогов на родине.

Сергей Соседов уверен: у Наталии Орейро в России есть влиятельный покровитель, и муж певицы в этой истории протекционизма не помеха.

– Я убежден, что у Орейро есть влиятельный покровитель, – подтверждает Соседов. – Такие женщины, певицы всегда имеют поклонников-олигархов. И наличие супруга никак этому не мешает. Муж Орейро должен радоваться: может, и ему что-то перепадет. В свое время, когда Лайза Минелли приезжала в Москву, богатые поклонники одаривали ее колоссальными подарками. А Наталия в России уже не впервые. Наверняка уже и друзьями успела обзавестись. И заметьте: не бедными...