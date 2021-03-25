Экс-солист Bad Boys Blue попросил у Путина российский паспорт вслед за Натальей Орейро

Экс-солист Bad Boy Blue Кевин Маккой во время пандемии сменил концертный образ на форму доставщика еды.

-В первую волну пандемии, которую я встретил в США, зимой прошлого года устроился в службу доставки еды на своей машине. Не только ради денег, хотя и они в то время стали нелишними. Но и чтобы не сойти с ума. Также на безвозмездной основе развозил медсестёр и медбратьев в госпитали. Это и способ отвлечься, и возможность помочь. Ведь до пандемии я вёл очень активный образ жизни — писал музыку, дуэты, в том числе в России, гастролировал. А тут вдруг садишься безвылазно дома и не понимаешь, что тебе делать дальше, - поделился певец с NEWS.ru в эксклюзивном интервью.

С Россией у Кевина связаны самые теплые воспоминания.

-Довольно много выступал в России в составе Bad Boys Blue, российские зрители всегда очень тепло нас принимали. Позже мне хотелось вернуться в Россию, работать здесь. Я это сделал, ещё до первой волны пандемии. Очень помогли и помогают мои русские друзья, которые стали моей командой — промоутер, директор. Записал дуэты с популярными российскими исполнителями — Надеждой Кадышевой, Стасом Костюшкиным, группами «ПМ» и «Девчата», - рассказал Маккой.

С некоторыми российскими коллегами у "плохого парня" уже сложилась настоящая дружба.

-С Надеждой Кадышевой мы настолько подружились, что я могу в любое время и с любым вопросом позвонить ей и её мужу Александру, а они также в любой момент могут позвонить мне, вместе ужинаем иногда, - признался певец. - Мечтаю записать дуэт с Григорием Лепсом, он очень мне нравится, как артист, своим сильным мужественным голосом и харизмой.

Артист сказал, что любит Америку, хотя не все в современной американской жизни ему нравится.

— Я очень люблю Америку как свою родину. И всегда буду любить. Но кто бы ни говорил, будто США — рай, это не так. Там сейчас очень напряжённые отношения в обществе. Много злобы. Почти все ходят со «стволами». И ещё меня напрягает засилье ЛГБТ на экранах.

Ничего не имею против, это вопрос выбора, но слишком уж много и навязчиво о нетрадиционных ценностях вещает американское телевидение.

В американских школах уже открываются туалеты... для «третьего пола». То есть для тех, кто не считает себя ни мальчиком, ни девочкой. Доходит до абсурда. Совсем недавно существо такого «третьего пола» (по факту — парень) надругалось над маленькой девочкой. Однако американское правосудие судит не насильника, а отца ребёнка, который пришёл и отомстил, избив негодяя. Однако суд, вы только представьте масштаб безумия, принимает сторону «существа», уверяя, что «оно» не считает себя мужчиной, а наказание для лиц третьего пола не прописано законодательно. Я категорически против такой толерантности.

В России певец, наоборот, ценит традиционность.

-Мне очень по душе российские традиционные ценности и мораль. Я хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, к которому отношусь с огромной симпатией, чтобы он предоставил мне возможность получить российское гражданство, - выступил Маккой.

Певец уже определился с городом, в котором хотел бы жить - это Санкт-Петербург, где ему нравится все, включая даже суровые петербургские зимы.

В случае, если ему выдадут российский паспорт, Кевин готов привезти в Россию и свою семью.

— Совершенно точно, приеду с женой. Она певица. Нашему сыну 22 года, профессию пока не выбрал, ищет себя. Дочери 18 лет — очень творческая натура, увлечена живописью, скорее всего, выберет художественное направление. Дети взрослые, решения принимают уже самостоятельно, поэтому не могу ответить за них, переедут они в Россию или нет. Но почему-то уверен, что да. Так что, надеюсь, одной дружной семьёй с крепкими традициями в России скоро станет больше.