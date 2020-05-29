А это не оскорбление чувств верующих?: В сети обсуждают полуобнаженные фото Натальи Орейро на фоне храма в Москве
Россияне задаются вопросом, накажут ли актрису за подобные фотографии
После резонансных уголовных дел, связанных с фотографиями на фоне храмов, соцсети обсуждают архивные кадры 2001 года известной актрисы Натальи Орейро, которая недавно стала гражданкой России.
На фотографии актриса находится на Красной площади в Москве у храма Василия Блаженного. Ранее за провокационное фото на фоне у этого храма блогеру Руслану Бобиеву и Анастасии Чистовой суд назначил наказание в виде 10 месяцев лишения свободы.
Из одежды на Орейро меховая шапка, расстёгнутый пиджак и лифчик. Россияне уже задаются вопросом, накажут ли актрису за подобные откровенные фотографии и «оскорбила» ли она чьи-то чувства.
2001 год. Россиянка Наталья Орейро. Храм Василия Блаженного. Меховая шапка и лифчик.— Олег Кавун (@watermelonONK) October 30, 2021
Почётная гражданка России с недавнего времени.
Оскорбление... pic.twitter.com/y4pKEKirWx
Накануне в Санкт-Петербурге полиция задержала 31-летнюю девушку, которая сфотографировалась в стрингах на фоне Исаакиевского собора, против нее завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих.