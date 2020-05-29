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А это не оскорбление чувств верующих?: В сети обсуждают полуобнаженные фото Натальи Орейро на фоне храма в Москве

Россияне задаются вопросом, накажут ли актрису за подобные фотографии

Фото: Twitter @watermelonONK

После резонансных уголовных дел, связанных с фотографиями на фоне храмов, соцсети обсуждают архивные кадры 2001 года известной актрисы Натальи Орейро, которая недавно стала гражданкой России. 

На фотографии актриса находится на Красной площади в Москве у храма Василия Блаженного. Ранее за провокационное фото на фоне у этого храма блогеру Руслану Бобиеву и Анастасии Чистовой суд назначил наказание в виде 10 месяцев лишения свободы. 

Из одежды на Орейро меховая шапка, расстёгнутый пиджак и лифчик. Россияне уже задаются вопросом, накажут ли актрису за подобные откровенные фотографии и «оскорбила» ли она чьи-то чувства. 

Накануне в Санкт-Петербурге полиция задержала 31-летнюю девушку, которая сфотографировалась в стрингах на фоне Исаакиевского собора, против нее завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

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