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Петербурженку задержали за фото в стрингах на фоне Исаакиевского собора

Ей может грозить до 300 тысяч рублей штрафа или лишение свободы сроком до одного года

Фото: Telegram-канал Shot

В Санкт-Петербурге полиция задержала 31-летнюю девушку, которая сфотографировалась в стрингах на фоне Исаакиевского собора, ее обвиняют в оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает издание «Подъём» со ссылкой на главу пресс-службы МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Вячеслава Степченко.

«Сотрудники полиции установили и задержали предполагаемую участницу непристойной видеосъемки у Исаакиевского собора. Ею оказалась 31–летняя местная жительница. В настоящее время она передана в следственные органы», – говорится в сообщении. 

Как отмечается, девушке может грозить до 300 тысяч рублей штрафа или лишение свободы сроком до одного года.

Накануне суд в Москве признал виновными по статье об оскорблении религиозных чувств верующих блогера Руслана Бобиева и Анастасию Чистову. Они получили 10 месяцев лишения свободы за фотографию, где они имитируют оральный секс на фоне главного московского храма.

Отмечается, что этот приговор стал первым в России с реальным сроком заключения по статье об оскорблении чувств верующих. 

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