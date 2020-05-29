Наталья Орейро получила российский паспорт после обращения к Путину
44-летняя звезда «Дикого ангела» и её сын Мерлин стали россиянами
Наталья Орейро с сыном получают российские паспорта. Это стало возможно после того, как в марте прошлого года актриса обратилась к президенту в программе «Вечерний Ургант».
«Я больше россиянка, чем Депардье, – сказала тогда Наташа. И с улыбкой добавила: – Путин, дай мне русский паспорт!»
Очевидно, что слова уругвайской красавицы дошли до главы государства и её желание было исполнено.
Сегодня Владимир Путин подписал указ «О приёме в гражданство Российской Федерации и выходе из гражданства Российской Федерации», включив в список Наталью Орейро с 9-летним сыном.
Об этом стало известно после опубликования списка новоиспечённых россиян на Официальном интернет-портале правовой информации.
Что ж, поздравляем любимую актрису и ждём её в новых сериалах на канале «Домашний».