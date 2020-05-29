Наталья Орейро получила российский паспорт после обращения к Путину

Наталья Орейро с сыном получают российские паспорта. Это стало возможно после того, как в марте прошлого года актриса обратилась к президенту в программе «Вечерний Ургант».

«Я больше россиянка, чем Депардье, – сказала тогда Наташа. И с улыбкой добавила: – Путин, дай мне русский паспорт!»

Очевидно, что слова уругвайской красавицы дошли до главы государства и её желание было исполнено.

Сегодня Владимир Путин подписал указ «О приёме в гражданство Российской Федерации и выходе из гражданства Российской Федерации», включив в список Наталью Орейро с 9-летним сыном.

Об этом стало известно после опубликования списка новоиспечённых россиян на Официальном интернет-портале правовой информации.

Что ж, поздравляем любимую актрису и ждём её в новых сериалах на канале «Домашний».