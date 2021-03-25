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У Шевченко, мужа Скабеевой и Рашкина нашли скрытые доходы, а Навка третирует крымские госкомпании: новости к вечеру 30 августа

Дайджест событий к окончанию первого рабочего дня недели от Sobesednik.ru

Фото: Instagram, Global Look Press, скриншот

Мосгоризбирком (МГИК) обнаружил, что кандидат на выборах в Госдуму-2021 телеведущий Евгений Попов скрыл от ведомства 3,1 миллиона рублей, заработанных на ВГТРК.

У журналиста Максима Шевченко в декларации МГИК не нашел долю в столичной квартире площадью 94 квадратных метра и 50% в ООО «Кавказская медиагруппа». Также проблемы с заполнением деклараций обнаружены у члена КПРФ Валерия Рашкина, Дарьи Митиной из «Коммунистов России» и экономиста Дмитрия Потапенко. Подробнее об этом можно прочесть здесь.

Как выяснил журналист Sobesednik.ru Дмитрий Соколов, производственный кооператив «Галит», половина капитала которого принадлежит Татьяне Навке, подал два иска в отношении госкомпании «Крымавтодор» на общую сумму более 4,4 миллиона рублей. Еще один иск подан против компании «Крым Соль» с претензией на 15,2 миллиона рублей. Причины разбирательств пока не уточняются.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, уехала из России в Финляндию, передают прокремлевские СМИ и выкладывают видео отбытия девушки из аэропорта. Ранее Кира была приговорена у 1,5 года ограничения свободы и при этом на период апелляции освобождена от домашнего ареста, как это уже происходило с юристкой Любовью Соболь, так же покинувшей Россию.

Комик Идрак Мирзализаде по инициативе МВД РФ будет депортирован из России в Беларусь из-за шутки про русских квартиросъемщиков, которую он озвучил в монологе про тяготы человека неславянской внешности в поиске съемного жилья в России. Ранее он отбыл 10 суток ареста по этому правонарушению. Шутка заключалась в том, что комик обнаружил в одной из съемных квартир матрас, испачканный калом и предположил, что «русские обмазываются говном и ложаться спать».

Казахстанский националист Куат Ахметов бежал из родного города Актау в Грузию. На родине на него завели уголовное дело о разжигании национальной розни. Он потребовал от женщины извиниться на камеру после того, как она в ходе конфликта заявила, что город Актау построили русские.

Коротко о других новостях:

  • Прокуратура на Сахалине завела дело по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия из-за небрежной утилизации памятника Юрию Гагарину. Против мэра Невельского городского округа завели дело по статье о самоуправстве
  • Шведская поп-группа АВВА напомнит поклонникам о себе 2 сентября, выпустив новые песни
  • Терапевт Никита Харлов порекомендовал в течение двух недель после вакцинации от коронавируса и перед ней избегать в питании всего, что может вызвать аллергию, отказаться от углеводной пищи и вдвое сократить потребление фруктов, не считая цитрусовые, бананы и виноград
  • Режиссер Сарик Андреасян назвал телеведущую Леру Кудрявцеву «тварью» из-за того, что она нелицеприятно высказалась о его фильмах на фестивале «Новая волна». Кудрявцева отказалась отвечать на прямые оскорбления и заметила, что стала первой, кому Андреасян решил ответить на заявление о бесталанности его кино, хотя ранее об этом грубо отшучивались мужчины.

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