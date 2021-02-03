СМИ: Кира Ярмыш уехала из России в Финляндию
Видео из аэропорта, где пресс-секретарь Навального покидает РФ, публикуют СМИ из холдинга "Национальная Медиа Группа"
Два информированных источников сообщили «Интерфаксу» и РЕН ТВ, что пресс-секретарь оппозиционного политика Алексея Навального Кира Ярмыш покинула Россию. Один из источников утверждает, что Ярмыш вылетела в Хельсинки, столицу Финляндии.
Напомним, ранее Перображенский районный суд Москвы приговорил Киру Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы и отменил меру пресечения в виде домашнего ареста. «Ну то есть недвусмысленно приглашают в эмиграцию, как Соболь», – прокомментировал такое решение суда политик Илья Яшин.
Сообщества СМИ Национальной медиа группы, председателем совета директоров которой является Алина Кабаева, опубликовало видеозапись из аэропорта, на которой предположительно Кира Ярмыш проходит паспортный контроль.
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш покинула Россию. По нашим данным, она вылетела в Хельсинки. Отметим, что Ярмыш улетела из РФ после того, как была приговорена к 1,5 годам ограничения свободы по «санитарному делу»:https://t.co/3JWdi900JO pic.twitter.com/EjrndlopB3— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) August 30, 2021
Ранее Россию покинула сторонница Навального, юристка Любовь Соболь. А множество организаций, связанных с известным оппозиционером, были объявлены экстремистами и иностранными агентами.
Теги: #Уголовное преследование Навального
Рубрика: Политика