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СМИ: Кира Ярмыш уехала из России в Финляндию

Видео из аэропорта, где пресс-секретарь Навального покидает РФ, публикуют СМИ из холдинга "Национальная Медиа Группа"

Фото: скриншот

Два информированных источников сообщили «Интерфаксу» и РЕН ТВ, что пресс-секретарь оппозиционного политика Алексея Навального Кира Ярмыш покинула Россию. Один из источников утверждает, что Ярмыш вылетела в Хельсинки, столицу Финляндии.

Напомним, ранее Перображенский районный суд Москвы приговорил Киру Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы и отменил меру пресечения в виде домашнего ареста. «Ну то есть недвусмысленно приглашают в эмиграцию, как Соболь», – прокомментировал такое решение суда политик Илья Яшин.

Сообщества СМИ Национальной медиа группы, председателем совета директоров которой является Алина Кабаева, опубликовало видеозапись из аэропорта, на которой предположительно Кира Ярмыш проходит паспортный контроль.

Ранее Россию покинула сторонница Навального, юристка Любовь Соболь. А множество организаций, связанных с известным оппозиционером, были объявлены экстремистами и иностранными агентами.

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