Фирма Татьяны Навки требует от крымских компаний около 20 миллионов рублей

Имя Татьяны Навки связано с крымским солевым бизнесом уже около года. Бывшая фигуристка вошла в состав учредителей ГК “Галит” прошлой осенью, и со временем стала самым крупным из них.

Основной вид деятельности “Галит” - добыча соли в Сакском районе, в котором расположена одна из главных здравниц Крыма. Среди выпускаемых товаров можно найти соль для ванны, пищевую соль или техническую.

В истории “Галит” случались крупные госконтракты - в 2017 году компания взялась поставить техническую соль тому же “Крымавтодору” на 29 миллионов рублей. Однако, в последнее время финансовые показатели упали. Прибыль за 2018 год - 11 миллионов рублей, за 2019 - 13 миллионов, а за 2020 уже только 2,9 миллиона.﻿﻿﻿