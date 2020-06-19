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Фирма Татьяны Навки требует от крымских компаний около 20 миллионов рублей

В суде готовится серьезная битва за интересы бывшей фигуристки

Фото: Instagram

В картотеке Арбитражного суда появились сразу три иска производственного кооператива "Галит". Самым крупным учредителем организации является жена Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка Татьяна Навка (доля в уставном капитале 50%). Два иска “Галит” направил против госкомпании "Крымавтодор" - на 3,9 миллиона рублей и на 425 тысяч рублей. Еще один адресован компании "Крым Соль". С нее фирма Навки требует 15,2 миллиона рублей.

Фото: Rusprofile.ru

В чем состоит претензия группы компаний “Галит”, пока не сообщается. Можно предположить, что поводом стало нарушение в логистике. Два ответчика Навки - “Крымавтодор” и “Крым Соль” судятся между собой за сумму в 19 миллионов рублей. Причина - иск от “Крым Соль” из-за задолженности по договору поставки.

Имя Татьяны Навки связано с крымским солевым бизнесом уже около года. Бывшая фигуристка вошла в состав учредителей ГК “Галит” прошлой осенью, и со временем стала самым крупным из них.

Основной вид деятельности “Галит” - добыча соли в Сакском районе, в котором расположена одна из главных здравниц Крыма. Среди выпускаемых товаров можно найти соль для ванны, пищевую соль или техническую.

В истории “Галит” случались крупные госконтракты - в 2017 году компания взялась поставить техническую соль тому же “Крымавтодору” на 29 миллионов рублей. Однако, в последнее время финансовые показатели упали. Прибыль за 2018 год - 11 миллионов рублей, за 2019 - 13 миллионов, а за 2020 уже только 2,9 миллиона.﻿﻿﻿

Фото: Rusprofile.ru

Кроме этого бизнеса и бизнеса, связанного со спортом у Татьяны Навки есть и строительная компания “Н-Айс”, которую она запустила в прошлом году. С того времени никаких обновлений по ней обнаружить не удалось. “Н-Айс” - в заморозке.

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