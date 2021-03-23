Мосизбирком обвинил журналистов Евгения Попова и Максима Шевченко в сокрытии доходов

Московский городской избирком выявил недостоверные сведения в декларациях сразу нескольких кандидатов в депутаты Госдумы, обнаружил Sobesednik.ru. Среди них - журналисты Евгений Попов и Максим Шевченко, а также коммунист Валерий Рашкин.

Как установил МГИК, Попов скрыл доход в 3,1 млн рублей, который он получил от ВГТРК. Данные сведения избиркому предоставили судебные приставы. Помимо неучтенных доходов, за 2020 год Попов заработал 11,4 млн рублей. Ранее команда Алексея Навального обнаружила у Попова и его жены Ольги Скабеевой квартиру в 105 квадратных метров на Верхней Масловке за 45 миллионов рублей, а также два объекта недвижимости на Ленинградском проспекте: квартиру в 170 квадратных метров за 130 миллионов и нежилое помещение в 180 квадратных метров также за 130 миллионов. Суммарную стоимость этой недвижимости команда Навального оценила более чем в 300 млн рублей. При этом другого источника дохода кроме зарплаты на государственном канале им найти не удалось.

Скрытые доходы МГИК нашла и у других кандидатов, в том числе, у коллеги Попова и Скабеевой - журналиста Максима Шевченко. По данным избиркома, он не указал в декларации долю в московской квартире площадью 94 квадратных метра, а также 50% в ООО «Кавказская медиагруппа».

Недочеты есть и у коммуниста Валерия Рашкина. Он не указал доход в 161 000 рублей, полученный от ООО «СВГК». Дарья Митина из «Коммунистов России» не указала легковой автомобиль АЗЛК 1997 года выпуска. А экономист и радиоведущий Дмитрий Потапенко «забыл» сообщить об участии в двух коммерческих организациях.

Предварительно, нарушения также найдены у представителей партий «Новые люди», «Яблоко», ЛДПР, «Гражданская платформа» и других.

Каких-либо санкций за сокрытие дохода для кандидатов не предусмотрено.