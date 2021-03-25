Националист Ахметов, требовавший извинений от русской девушки в Актау, бежал из Казахстана

Казахский националист Куат Ахметов покинул родной Казахстан, узнав о возможности ареста по уголовному делу о разжигании национальной розни. Ранее он снял видео, на котором потребовал от русской женщины извиниться за то, что она в грубой форме во время конфликта заявила, что город Актау (бывший Шевченко, областной центр нефтяного региона) построили русские люди.

До этого Ахметов и его единомышленники в разных городах Казахстана устраивали «рейды» в отношении «гастарбайтеров», которые отказываются обслуживать казахов на родном языке.

Как пишет телеграм-канал Readovka, Ахметов отбыл в Тбилиси. Предполагается, что из Грузии вряд ли смогут выслать человека в Россию или Казахстан.