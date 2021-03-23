Программу "Единой России" невозможно дочитать до конца

27 июня главная партия страны опубликовала свою предвыборную программу. Прочитать её, при желании, можно здесь.

В программе два блока: «Благополучие людей» и «Сильная Россия». Перед блоком «Сильная Россия» есть небольшой текст пояснения, что это такое, увязывающий один блок с другим. «Благополучие людей», видимо, в пояснениях не нуждается.

Первый блок состоит из 8 пунктов, второй – из 6. В каждом пункте есть от десяти до тридцати подпунктов, в которых профессиональным бюрократическим языком описываются конкретные шаги к достижению поставленных партией глобальных задач. В дешёвом популизме «Единую Россию» упрекнуть трудно: за полотно плотного и гиперпрофессионального предвыборного текста политтехнологам «ЕР» наверняка заплачено как следует.

Sobesednik.ru решил расспросить экспертов о впечатлении, которое производит предвыборная программа «Единой России». Впечатляют профессионализм – по крайней мере, формальный – проработанность, всеохватываемость, широкое и вместе с тем детализированное понимание тех сфер и секторов жизни страны, развитие которых партия ставит своей задачей.

Смущают – невозможность прочитать текст целиком и полное отсутствие какого-то итогового «осадка» от него. Что это было и о чём? Патриотизм, противостояние давлению Запада, национальные интересы, развитие села, государство для человека, крепкая семья, культура, история и традиции – и огромное количество подпунктов…

– Программа очевидно является продуктом совместных усилий партии и правительственного аппарата – поделился впечатлениями от прочитанного политолог Аббас Галямов – Она написана бюрократическим языком и разбавлена пропагандистскими вставками.

Сами предложения выглядят так, будто их подготовили в профильных ведомствах: Минздраве, Минсоцзащиты, Министерстве образования и так далее. Затем на всё это в партии наложили свои штампы в духе советского агитпропа: про нацию Невского и Ломоносова, уверенность в завтрашнем дне, дружбу народов, заботу о гражданах, консолидацию общества, поступательное развитие, ну и т. д. и т. п.

Никакого толку от этой программы в электоральном смысле, конечно, не будет. Даже если какой-нибудь избиратель захочет всё это прочитать, он тут же эту затею бросит. Текст моментально убедит его в том, что никаким обновлением в партии и не пахнет. Человек в очередной раз поймёт, что «Единая Россия» - это не партия развития, а партия застоя, – считает Аббас Галямов.

По мнению политтехнолога Ильи Паймушкина, «Народная программа» «Единой России» вряд ли будет изучаться большинством избирателей и тем более вряд ли найдет среди них какой-то отклик.

– Во-первых, программа достаточно громоздкая, нечитабельная, и в ней достаточно много общих слов. Можно было написать конкретные меры, которые бы кардинально могли изменить жизнь части жителей страны в разных сферах, условно по пять – десять пунктов по каждому направлению.

Во-вторых, позиционируя себя как партию власти, «Единая Россия» с трудом может назвать популярные меры, которые ею были приняты и нашли серьезную поддержку у людей в регионах, кроме констатации тех проектов, которые реализуются в рамках бюджета (ремонт дорог, строительство детских садов, других социальных объектов, выделения средств на благоустройство и т. д.). Поэтому такая подача, как перечисление дел, не работает.

Наиболее доходчиво и лаконично с точки зрения подачи месседжей выглядит донесение программы КПРФ, - считает Илья Паймушкин. - Другой вопрос, что они, как и все другие партии больше тратят время на всякого рода шоу: громкие заявления, обсуждение резонансных событий, спекуляция на острых темах, таких, как пенсионная реформа, ЖКХ. Вместо того, чтобы обещать людям конкретные решения в той иной сфере, и отчитываться о законах, которые они предлагали изменить, чтобы улучшить жизнь граждан, - отметил политтехнолог.

Да и зачем вообще в чём-то убеждать избирателя и конкурировать с какими-никакими политическими оппонентами, если, например, фестиваль в поддержку партии "Родина" - удивительным образом способной, при поддержке популярного местного бизнесмена, помешать интересам "Единой России" в Тверской области - можно просто закрыть с помощью полиции и ковидных ограничений? Рядом с такими инструментами, как полиция и коронавирус, избирательная программа выглядит просто имиджевым довеском, который не обязательно не то что дочитывать, а даже дописывать до конца.