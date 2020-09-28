Оскар Кучера о скандале с Кудрявцевой: "Лера в суматохе выдала шутку, не подумав"
Лера Кудрявцева угодила в скандал, а все из-за неуместной шутки, прозвучавшей со сцены "Новой Волны" и оскорбившей режиссера Сарика Андреасяна. Оскар Кучера, друг и колега Кудрявцевой, советует обратить внимание на сценаристов, нежели обвинять ведущую.
«Они как фильмы Сарика Андреасяна, их много, но, как говорится, хорошего мало», - эта шутка должна была рассмешить зрителей фестиваля «Новая Волна», но вместо этого разразился скандал. Режиссер Сарик Андреасян оскорбился подобными сравнениями Леры, он резко ответил ей в соцсети.
«Лерочка, а вам эти тексты пишут или вы просто тварь? Или вас мама плохо воспитала? – вопрошает режиссер. - Или вы в принципе не понимаете, кто я и что вы живете в мире заблуждений? Прежде чем раскрывать свой грязный рот, и вы, и весь ваш шоу-бизнес, состоящий из морально устаревших плохих ведущих и певцов, хорошенько проверьте информацию, которую вы произносите, и тупую шутку, которую вам написали плохо понимающие в киноиндустрии люди. Спасибо! Это не требует ответа от вас. Мне просто стыдно за вас».
Лера не опоздала с ответом, но вместо извинений снова напомнила режиссеру, что большинство его фильмов не могут похвастаться рейтингами, а также пристыдила за оскорбления в адрес женщины.
Мы поговорили с бывшим коллегой Кудрявцевой по шоу «Звезды сошлись» Оскаром Кучерой, чтобы понять, как могла произойти такая ситуация с известной телеведущей.
- Я думаю, что Лерка просто не успела прочесть сценарий, и выдала эту шутку, не подумав, - говорит коллега и друг Кудрявцевой Оскар Кучера. - В суматохе, действительно, можно не заметить, тем более, я знаю, что Лерка хорошо относится к Сарику. Она просто по- человечески ошиблась. Я бы такое не выдал, очень жестко отношусь к таким моментам в сценариях, - это, кстати, одна из причин, почему я ушёл из передачи «Звёзды сошлись». Мой уход связан с тем, что я не принимал сценарии, которые были написаны для меня. На мой взгляд, авторы написали глупость, как можно оскорблять человека, тем более, уважаемого режиссёра? Да и кто мы такие, чтобы судить? Сарик сам по себе хороший человек, я уже не говорю о его режиссёрских способностях. То, что Сарик подал в суд- абсолютно правильно, ведь эта шутка - оскорбление чести и достоинства. И отвечать за нее, на мой взгляд, не Лере, а тем, кто пишет подобное.
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Рубрика: Шоу-бизнес