Оскар Кучера о скандале с Кудрявцевой: "Лера в суматохе выдала шутку, не подумав"

«Они как фильмы Сарика Андреасяна, их много, но, как говорится, хорошего мало», - эта шутка должна была рассмешить зрителей фестиваля «Новая Волна», но вместо этого разразился скандал. Режиссер Сарик Андреасян оскорбился подобными сравнениями Леры, он резко ответил ей в соцсети.

«Лерочка, а вам эти тексты пишут или вы просто тварь? Или вас мама плохо воспитала? – вопрошает режиссер. - Или вы в принципе не понимаете, кто я и что вы живете в мире заблуждений? Прежде чем раскрывать свой грязный рот, и вы, и весь ваш шоу-бизнес, состоящий из морально устаревших плохих ведущих и певцов, хорошенько проверьте информацию, которую вы произносите, и тупую шутку, которую вам написали плохо понимающие в киноиндустрии люди. Спасибо! Это не требует ответа от вас. Мне просто стыдно за вас».

Лера не опоздала с ответом, но вместо извинений снова напомнила режиссеру, что большинство его фильмов не могут похвастаться рейтингами, а также пристыдила за оскорбления в адрес женщины.