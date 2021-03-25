В российских школах с 1 сентября введут традицию поднятия государственного флага
По словам главы министерства просвещения, сами школьники хотят и стремятся участвовать в церемонии поднятия флага
В Минпросвещении заявили, что с начала нового учебного года в школах будут распространять практику поднятия государственного флага России. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов на брифинге о готовности системы образования к новому учебному году, передает «РИА Новости».
«Здесь не должно быть формализма. Мы уверены, что это хорошая практика, во многих регионах она уже существует, и сами школьники хотят и стремятся участвовать в церемонии поднятия флага», – заявил Кравцов.
Ранее Владимир Путин поддержал идею ввести традицию ежедневного поднятия российского флага в школах. Он отметил, что в учебных заведениях многих стран такая практика широко распространена.
Теги: #школа, #1 сентября, #российский флаг
Рубрика: Общество