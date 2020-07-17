"Обезьянничать не надо": профессор Вяземский предостерёг Путина

Писатель, философ и ведущий телепередачи «Умники и умницы» Юрий Вяземский прокомментировал по просьбе Sobesednik.ru инициативу ежедневно поднимать в школах флаг России.

Ранее Владимир Путин в поддержку этого предложения напомнил, что в учебных заведениях многих стран мира ежедневно поднимаются и вывешиваются государственные символы, в первую очередь флаг.

– Это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера, – заявил Путин, предположив, что можно ввести единый государственный стандарт.

– Ничего плохого в том, чтобы поднимать наш национальный флаг, нет, – считает Юрий Вяземский. – Флаг обязательно поднимается в школах США.

Надо посмотреть, есть ли в русской национальной традиции поднятие флага в школьных учебных заведениях. Если этой традиции нет, то есть опасность, что мы будем обвинены в подражании Америке. А у нас свои традиции. Обезьянничать не надо. Россия великая страна и должна опираться на собственные традиции. Но поскольку в своё время я нагляделся на это лицемерие с американским флагом, то как-то не хотелось бы обезьянничать.

У нас это часто бывает. Матушка Екатерина II говорила, что надо учитывать национальные особенности. Если у нас есть эта традиция, её надо возродить. Если нет, то извиняйте! – заключил заведующий кафедрой мировой литературы в МГИМО.