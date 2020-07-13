Сегодня, в 18:47

Пока вы были на работе 13 августа: Дочь Мизулиной осталась без гранта, а Навальный сменил имя

Главные новости к вечеру 13 августа в дайджесте Sobesednik.ru

Фото: Instagram

Алексей Навальный прокомментировал новое уголовное дело, возбужденное против него по статье о создании НКО, покушающейся на права граждан. «Ну а теперь называйте меня Алексей «Док Браун» Навальный или Марти Макнавальный. Потому что с позавчерашнего дня я обвиняюсь в совершении преступления с использованием машины времени», – отшутился оппозиционер в Instagram.

Навального смущает, что ФБК* признали экстремистской организацией, спустя 10 лет после начала работы. При этом преступление по этой статье обязательно должно расцениваться как умышленное.

Глава ассоциации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина не смогла получить президентский грант в размере 10 миллионов рублей. В ее проекте предполагалось набрать штаб волонтеров и в том числе провести среди них форум, на котором они обучались бы мониторить запрещенную в Сети информацию.

МИД РФ отказался продлить визу корреспондентке «Би-би-си» Саре Рейсфорд. Ранее она на пресс-конференции задала Александру Лукашенко вопрос о том, не считает ли он, что утратил легитимность после того, как в результате протестов в Беларуси были арестованы 40 тысяч человек.

Сын экс-главы Хабаровского края Антон Фургал не допущен до участия в выборах в депутаты Государственной думы. Избирательная комиссия забраковала 2864 подписи избирателей, которые предоставил политик. Антон Фургал намерен обжаловать это решение и считает его политически ангажированным.

Коротко о других новостях: 

  • Канцлер Германии Ангела Меркель встретится в Москве с Владимиром Путиным 20 августа, а 22 августа прилетит на встречу с Владимиром Зеленским в Киеве
  • МВД подготовило и внесло в Госдуму законопроект, по которому судебные приставы смогут изымать у граждан, признанных невыездными, загранпаспорта
  • Больше половины трудоспособных россиян в возрасте до 24 лет не устроены на работу официально. Только 17% из них официально безработные. Из-за новых способов оформления сотрудников 60% молодежи до 24 лет не вовлечены в экономику
  • Певица МакSим продолжит лечение на дому. Сегодня ее выписали из стационара, куда она была доставлена в июне с диагнозом COVID-19
  • За минувшие сутки в России зарегистрировано 22 277 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 815 пациентов.


Также читайте сегодня на сайте Sobesednik.ru:

* ФБК признан в России иностранным агентом и запрещен как экстремистская организация

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 6 часов назад

Руслан Аушев: "Об афганском народе никто не думал и не собирался думать"

Общество 5 часов назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Общество 2 дня назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Происшествия 3 дня назад

Авторов писем “казанскому стрелку” ищут силовые органы

Общество 3 дня назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Общество 1 неделю назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Происшествия 5 минут назад

Двое подростков сбежали от приемных родителей за 40 км из-за ссоры с матерью

Политика 50 минут назад

Лев Шлосберг: Мы ведем избирательную кампанию военного времени

Происшествия 1 час назад

Москвич решил выйти из спора на дороге в центре столицы с помощью травмата

Общество 1 час назад

"Угомонитесь уже, Игр в Сочи хватило на 50 лет вперед!" В сети просят власти не бороться за проведение Олимпиады-2036

Общество 2 часа назад

"ФАС, похоже, тоже участвует в предвыборной гонке?" В сети врезали по структуре, обратившей внимание на рост цен именно перед выборами

Политика 2 часа назад

"Ждем Меркель в Совете директоров "Газпрома": в сети иронизируют над прощальным визитом канцлера Германии в Россию

Общество 3 часа назад

"Собянин, выборы на носу, жизнь срочно налаживается?" В сети разнесли мэра столицы, снявшего ряд антиковидных ограничений

Общество 3 часа назад

"Доченька копия папы": Навка опубликовала фото с дочерью от Дмитрия Пескова

Политика 4 часа назад

Меркель проведет отдельные встречи с Путиным и Зеленским в конце грядущей недели

Общество 4 часа назад

После жалоб россиян на рост цен ФАС начала проверку крупных торговых сетей

Политика 4 часа назад

Прощай, Саддамыч!

Общество 5 часов назад

У невыездных теперь будут отбирать загранпаспорта. Законопроект внесло правительство

Общество 5 часов назад

Юрий Лоза: за враньем обо мне следят мои адвокаты

Общество 5 часов назад

Зампред правительства: В России 60% людей до 24 лет не вовлечены в экономику

Общество 5 часов назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Политика 6 часов назад

"Называйте меня Алексей Док Браун Навальный": оппозиционер прокомментировал новое дело против него

Политика 6 часов назад

Руслан Аушев: "Об афганском народе никто не думал и не собирался думать"

Происшествия 6 часов назад

В Иркутской области уголовник убил двух человек и похитил семиклассницу. Его задержали

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика