Пока вы были на работе 13 августа: Дочь Мизулиной осталась без гранта, а Навальный сменил имя

Алексей Навальный прокомментировал новое уголовное дело, возбужденное против него по статье о создании НКО, покушающейся на права граждан. «Ну а теперь называйте меня Алексей «Док Браун» Навальный или Марти Макнавальный. Потому что с позавчерашнего дня я обвиняюсь в совершении преступления с использованием машины времени», – отшутился оппозиционер в Instagram.

Навального смущает, что ФБК* признали экстремистской организацией, спустя 10 лет после начала работы. При этом преступление по этой статье обязательно должно расцениваться как умышленное.

Глава ассоциации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина не смогла получить президентский грант в размере 10 миллионов рублей. В ее проекте предполагалось набрать штаб волонтеров и в том числе провести среди них форум, на котором они обучались бы мониторить запрещенную в Сети информацию.

МИД РФ отказался продлить визу корреспондентке «Би-би-си» Саре Рейсфорд. Ранее она на пресс-конференции задала Александру Лукашенко вопрос о том, не считает ли он, что утратил легитимность после того, как в результате протестов в Беларуси были арестованы 40 тысяч человек.

Сын экс-главы Хабаровского края Антон Фургал не допущен до участия в выборах в депутаты Государственной думы. Избирательная комиссия забраковала 2864 подписи избирателей, которые предоставил политик. Антон Фургал намерен обжаловать это решение и считает его политически ангажированным.

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* ФБК признан в России иностранным агентом и запрещен как экстремистская организация