Певицу МакSим сегодня выписывают из больницы

Представитель певицы МакSим рассказала, что сегодня ее выписывают из больницы и она продолжит лечение дома.

«Марину сегодня выписывают. Она будет продолжать лечение на дому, рядом с ней будет профессиональная помощь», – сообщила собеседница РИА Новости.

О госпитализации МакSим стало известно 15 июня. Артистка сообщила в соцсетях, что несколько дней чувствовала недомогание, затем ее состояние ухудшилось. При этом ее тесты на ковид были отрицательными.

3 августа MaкSим окончательно вывели из состояния медикаментозной комы, в которой она пробыла около полутора месяцев. Уже через неделю она была переведена из реанимации в обычную палату и даже самостоятельно вышла на связь с поклонниками через социальные сети.