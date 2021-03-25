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"Меня это вытащило с того света": МакSим впервые лично рассказала о самочувствии

Певица МакSим впервые опубликовала пост, в котором рассказала о своем самочувствии и планах на ближайшее будущее

Фото: Скриншот

Марина Абросимова

Популярная исполнительница Марина Абросимова, широко известная под псевдонимом МакSим, опубликовала в своем Instagram пост, в котором от первого лица благодарит всех за поддержку, а врачей — за спасение жизни. Она говорит, что долго не могла поверить, будто больше месяца провела в коме, но уже сегодня переезжает в обычную палату.

«Всем привет, я снова с вами! В первую очередь хочу поблагодарить за огромную поддержку всех тех, кто искренне переживал за меня все это время. Это действительно очень приятно и много для меня значит», — пишет Абросимова. По словам певицы, мысли и молитвы за неё — «меня это вытащило с того света». 

Отдельно артистка благодарит своих лечащих врачей из 52 больницы в Москве, называя их «настоящими профессионалами».

Только сегодня МакSим смогла лично обратиться к своей аудитории, потому что её перевели в обычную палату из реанимационного отделения. Певица чувствует головокружение при ходьбе и общую слабость. Она также надеется, что вскоре сможет уехать домой, однако отмечает, что концерты на какое-то время придется отложить.

«Полеты и выступления на какой-то период мне запрещены по предписаниям врача. Лёгкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу», — пишет г-жа Абросимова.

Напомним, что певица была введена в медикаментозную кому с обширным поражением легких из-за коронавируса почти два месяца назад. Её подключали к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

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