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Зампред правительства: В России 60% людей до 24 лет не вовлечены в экономику

Голикова: Если по уровню молодежной безработицы Россия наравне с Западом, то по вовлеченности в экономику проигрывает

Фото: АГН "Москва"

Уровень безработицы среди молодежи в России не особо отличается от показателей европейских стран и США, однако по доле экономически активных молодых людей РФ сильно проигрывает западным партнерам, считает вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам зампреда правительства, 60% граждан до 24 лет в России вовсе не вовлечены в экономику, хотя безработных среди них лишь 17%. Как уточняет ТАСС, речь идет о том, что больше половины молодых людей не трудоустроены официально.

«По итогам 2020 года уровень безработицы в группе до 24 лет составлял в странах еврозоны чуть более 20%, в России 17% и в США почти 15%. (...) [Но] по уровню вовлечения молодежи в экономику мы пока отстаем. Экономически неактивными пока остаются 60% молодых людей», — сказала Голикова.

Теги: #Голикова

Рубрика: Общество

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