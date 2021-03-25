В Госдуме предложили заносить в стаж срочную службу в армии

Группа депутатов Госдумы от фракции «Единая Россия» и сенаторов Совфеда собираются внести на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, согласно которому срочная служба в российской армии должна засчитываться в трудовой стаж. Об этом рассказал глава фракции «ЕР» в Госдуме Сергей Неверов.

«Службу в армии по призыву россиянам будут засчитывать в трудовой стаж для досрочного выхода на заслуженный отдых. Сегодня наша фракция внесет соответствующий проект закона на рассмотрение коллег по парламенту», – заявил депутат.

По словам Неверова, на данный момент у россиян есть право выходить на пенсию на два года раньше принятого срока, при этом у мужчин должен накопиться трудовой стаж не менее 42 лет, а у женщин – 37 лет. Кроме того, сами граждане при этом должны быть старше определенного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет – для мужчин.

«При этом необходимый для оформления пенсии стаж сегодня включает в себя лишь периоды работы и один нестраховой период, во время которого человек находился на больничном», - объяснил глава «Единой России».

В связи с этим, подчеркивает Неверов, россияне, отслужившие два года срочной службы по призыву в рядах вооруженных сил страны, а после работавшие без перерыва, никак не смогут накопить те самые необходимые 42 минимальных года для досрочного выхода на пенсию. При этом, подчеркивает парламентарий, эти два недостающих года молодые люди все-таки посвятили почетному долгу – несли службу Родине. А потому такая несправедливость должна быть устранена.