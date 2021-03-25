Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

«Фонд президентских грантов» отказал в финансовой поддержке проекта «Чистый интернет», автором которого является ассоциация «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулиной, узнал «Собеседник». Дочь сенатора Совфеда просила выделить ей 10 млн рублей.

— Статус проекта: проект не получил поддержку, - говорится в отзыве на заявку.

Авторы проекта указывали, что ежедневно якобы получают сообщения от пользователей, которые находят запрещенную информацию в свободном доступе.

— Все эти люди не хотят видеть пропаганду наркотических средств, призывы к экстремизму и суициду, девиантное поведение и сексуализацию детей в интернете, особенно в социальных сетях, где она доступна в том числе, для лиц не достигших совершеннолетнего возраста», – говорилось в описании проекта.

Мониторинг запрещенной в России информации осуществляют волонтеры «Лиги». Однако в организации сетовали, что молодые люди подвержены «эмоциональному выгоранию, так как запрещенный контент тяжело откладывается на психике здорового человека, а отсутсвие системы учета объема их работы проблемно влияет на мотивацию продолжать».

Проект «Чистый Интернет» должен был создать методологическую базу «для формирования квалифицированного волонтерского актива в сфере общественного мониторинга запрещенной информации в социальных сетях». Помимо обучения волонтеров организация Мизулиной планировала провести Форум безопасного интернета.

— Создание необходимой инфраструктуры для общественного мониторинга благотворно повлияет на развитие здорового гражданского общества и сохранение традиционных культурных ценностей. Реализация предложенного проекта окажет положительное влияние на развитие волонтерства в Российской Федерации, посредством создания общественного движения в сфере мониторинга запрещенной информации в социальных сетях, - утверждали авторы заявки.

Ранее организация дочери Елены Мизулиной уже подавала заявки в Фонд президентских грантов. Одна из них, на сумму 11 млн рублей, получила поддержку. Ее целью указывалось «формирование у детей навыков безопасного использования интернета на основании имеющегося у них опыта».

Ранее «Собеседник» отмечал, что Мизулиной-младшей не чужда любовь к роскоши. Девушка являлась владельцем Volvo S40, который был выбран журналом Forbes как автомобиль класса люкс для богатых молодых водителей. В адресных данных собственницы авто указана квартира за 100 млн рублей. Там же зарегистрирован брат Екатерины – Николай.