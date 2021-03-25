Виктор Сухоруков: "Только безумец может сжигать дом не имея в заначке какого-нибудь сарайчика"

Я не ругаю, не сужу

– Кажется, что вообще наступило время большого театрального кризиса и исход актеров становится чуть ли не массовым. Кто-то уходит сам, как вы, а кого-то и увольняют. Табакерка, Ермоловский, «Современник», МХТ им. Чехова, в Ленкоме вовсе засада…

– А вы про актерский исход-уход руководителей департамента поспрошайте. Артистов-то что пытать. Дело в том, что это всё делается на более высоком уровне. Вы работников культуры в министерстве, в департаменте, спросите. Это их работа, они наверняка анализировали, собирались, наверное, рассуждали, моделировали... Вот их и пытайте любым способом: что происходит. И еще задайте вопрос соглядатаям и кураторам театрального дела: а когда, где и кто из них был на спектакле, что они смотрели, что видели? Об их предпочтениях и антипатиях, что им нравится, что им не нравится. Какие направления сегодня существуют в театральном ремесле? Вы там поинтересуйтесь: чем заведуете и чем торгуете? И мне кажется, они с удовольствием вам расскажут, в какой театр ходили, с каким театром дружат, какой театр не любят.

– Бесполезно ведь спрашивать – если даже достучишься, то живого ответа все равно не получишь.

– А если так, тогда вопрос: почему они там, в министерствах-ведомствах, сидят? Но это, впрочем, демагогия. А моя судьба в моих руках. Потому-то я и ушел, что Марчелли, как ни странно, не имеет отношения к моей судьбе. Так же как он, по сути, не имеет отношения к театру Моссовета. Почему я так говорю? А потому что, вот будет 100 лет нашему театру, а это ведь не просто 100 лет зданию – это театру как явлению 100 лет. И если за 100 лет там не накопилось каких-то золотых монет, традиций, опыта особенной творческой жизни, тогда я не знаю, о чём мы говорим. И этот человек вдруг из рук департамента получает такую огромную, масштабную, многогранную, многолетнюю историю! А он её, эту историю, не знает! Он её не ведает. Он там не был, не видел, не слышал… Его стали тут в интервью расспрашивать о театре: а как же легенда, традиции, – а там все с чужих слов: «Да вот, мне рассказывали, мне говорили...» А сам он видел и помнит только один спектакль в обретенном театре – с Раневской в постановке Юрского столетней давности («Правда хорошо, а счастье лучше» – прим. «Собеседника»). И ему дают! Театр, которого он не знает! Понимаете? Я это почувствовал, понаблюдав за ним. Он трудяга, наверное. Почему я говорю «наверное» – потому что я с ним не работал, и я не знаю его биографии. Вот знаю только, что он уехал в Москву из Ярославля, из старейшего крутого театра, где он отслужил большую часть своей жизни. А почему он он ушёл из этой красоты – там тоже причины непонятные. Но я не хочу копать. Зачем? Я просто ушёл, поняв что ему предложили... не по сеньке шапку! Это не его ноша, он к ней не готов. И тем не менее, когда господин Кибовский его представил 8 сентября прошлого года, Марчелли вдруг говорит: «А я не знаю, будем смотреть, будем знакомиться...» То есть человеку предложили старинную столичную площадку, а у него ни планов ни замыслов, ни влюблённости... А дальше и вовсе удивительно, когда он в интервью вдруг говорит: «Я тут увидел Большую сцену в театре Моссовета – так это же зал для шоу! А мой формат – маленькие сцены, я сторонник театра Анатолия Васильева». Ну так товарищ чиновник, ты слышишь, что говорит этот новый руководитель? Зачем вы ему даёте «зал для шоу»? Да ещё с огромной труппой! Ну так и дайте сценочку «Под крышей». Но я ведь не ругаю, не сужу, не критикую – я анализирую, кто будет стоять во главе театра, который сиротливо существовал несколько лет без художественного руководителя.