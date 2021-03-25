У невыездных теперь будут отбирать загранпаспорта. Законопроект внесло правительство

Разработанный Министерством внутренних дел законопроект, который разрешит судебным приставам изымать у гражданина загранпаспорт, если ему ограничен выезд за рубеж, внесен на рассмотрение Государственной думы. Его смогут принять уже после выборов 19 сентября.

Инициатива внесена правительством России. По нему должники и другие лица, не исполнившие решение суда, рискуют лишиться загранпаспорта, если так решит пристав. При этом покинуть территорию страны они в случае запрета не смогут и с паспортом по действующему законодательству.

После того как гражданин выполнит все свои обязательства, из-за которых он изначально был внесен в реестр невыездных, загранпаспорт ему будет возвращен в миграционной службе.

Предупреждать о запрете на выезд россиян должны под роспись не позднее чем через сутки после принятия соответствующего решения.

1 августа в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств сообщали, что в России на тот момент было 7,2 миллиона граждан, которые не имеют права покинуть страну. Сюда входят люди, которые задолжали более 30 тысяч рублей и не отдают их более трех месяцев.