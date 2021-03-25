Сегодня, в 15:55

У невыездных теперь будут отбирать загранпаспорта. Законопроект внесло правительство

Правительство внесло в Госдуму законопроект МВД, который позволяет забирать загранпаспорт за долги

Фото: Global Look Press

Разработанный Министерством внутренних дел законопроект, который разрешит судебным приставам изымать у гражданина загранпаспорт, если ему ограничен выезд за рубеж, внесен на рассмотрение Государственной думы. Его смогут принять уже после выборов 19 сентября.

Инициатива внесена правительством России. По нему должники и другие лица, не исполнившие решение суда, рискуют лишиться загранпаспорта, если так решит пристав. При этом покинуть территорию страны они в случае запрета не смогут и с паспортом по действующему законодательству.

После того как гражданин выполнит все свои обязательства, из-за которых он изначально был внесен в реестр невыездных, загранпаспорт ему будет возвращен в миграционной службе. 

Предупреждать о запрете на выезд россиян должны под роспись не позднее чем через сутки после принятия соответствующего решения.

1 августа в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств сообщали, что в России на тот момент было 7,2 миллиона граждан, которые не имеют права покинуть страну. Сюда входят люди, которые задолжали более 30 тысяч рублей и не отдают их более трех месяцев.

Теги: #Госдума

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 3 часа назад

Руслан Аушев: "Об афганском народе никто не думал и не собирался думать"

Общество 3 часа назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Общество 2 дня назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Происшествия 2 дня назад

Авторов писем “казанскому стрелку” ищут силовые органы

Общество 3 дня назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Общество 1 неделю назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Политика 27 минут назад

"Ждем Меркель в Совете директоров "Газпрома": в сети иронизируют над прощальным визитом канцлера Германии в Россию

Общество 50 минут назад

"Собянин, выборы на носу, жизнь срочно налаживается?" В сети разнесли мэра столицы, снявшего ряд антиковидных ограничений

Общество 1 час назад

"Доченька копия папы": Навка опубликовала фото с дочерью от Дмитрия Пескова

Политика 1 час назад

Меркель проведет отдельные встречи с Путиным и Зеленским в конце грядущей недели

Общество 1 час назад

После жалоб россиян на рост цен ФАС начала проверку крупных торговых сетей

Политика 1 час назад

Прощай, Саддамыч!

Общество 2 часа назад

Юрий Лоза: за враньем обо мне следят мои адвокаты

Общество 3 часа назад

Зампред правительства: В России 60% людей до 24 лет не вовлечены в экономику

Общество 3 часа назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Политика 3 часа назад

"Называйте меня Алексей Док Браун Навальный": оппозиционер прокомментировал новое дело против него

Политика 3 часа назад

Руслан Аушев: "Об афганском народе никто не думал и не собирался думать"

Происшествия 3 часа назад

В Иркутской области уголовник убил двух человек и похитил семиклассницу. Его задержали

Происшествия 4 часа назад

Прокуратура Москвы начала проверку из-за найденного на лавке новорожденного младенца

Общество 4 часа назад

Питерским такси запретят работать, если 80% водителей не привиты

Политика 4 часа назад

МИД высылает из России журналистку "Би-би-си", спросившую Лукашенко о репрессиях

Общество 5 часов назад

В СК сочли, что бывший единоросс-миллардер застрелил человека умышленно, а не случайно

Политика 5 часов назад

Лавров назвал российские города, претендующие на летнюю Олимпиаду 2036 года

Происшествия 6 часов назад

Антитеррористический комитет ищет причастных к взрыву автобуса в Воронеже

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика